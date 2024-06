A Meta etiqueta fotos reais como geradas por Inteligência Artificial no Facebook

É inegável que atualmente a Inteligência Artificial (IA) se infiltrou em quase todos os aspectos de nossas vidas. Desde o boom experimentado com o ChatGPT da OpenAI, o fascínio (e obsessão) do público por essa tecnologia disparou, levando grandes empresas como Apple, Meta e Google a integrarem a IA em suas plataformas. Isso tem contribuído para criar um cenário peculiar onde essa tecnologia às vezes se sente onipresente.

Na verdade, entre as ferramentas mais populares potencializadas pela Inteligência Artificial, encontramos aquelas como Midjourney, DALL-E e similares que podem gerar imagens e vídeos realistas, o que tem diluído ainda mais a linha entre o real e o virtual.

DALL-E Como saber se a foto é real?

Em mais de uma ocasião, nos deparamos com peças digitais que são impossíveis de distinguir se capturaram algo real ou se foram montadas por IA. Recentemente, para combater essa situação, a equipe do Meta começou a rotular no Facebook, Instagram e Threads, as imagens que teoricamente foram criadas com essas ferramentas.

Mas parece que isso nunca funcionou.

A Meta falha em detectar quais imagens foram realmente criadas por Inteligência Artificial

O objetivo destas etiquetas era ajudar os usuários a distinguir entre conteúdos gerados por IA e fotografias reais. No entanto, nos últimos dias, a incapacidade do sistema de rotular com precisão as imagens ficou evidente.

De acordo com uma extensa reportagem dos colegas do TechCrunch, a Meta tem estado aplicando a etiqueta “Feito com IA” em imagens que não foram criadas com essa tecnologia e, na verdade, eles mesmos o verificam, capturando casos em que até mesmo fotos capturadas de forma analógica décadas atrás e digitalizadas para serem compartilhadas em redes sociais são identificadas erroneamente como criadas por IA.

Feita com IA? TechCrunch

Mesmo quem escreve estas linhas pode testemunhar que passou por um caso semelhante, onde uma fotografia retocada no Lightroom da Adobe, sem qualquer intervenção de IA, foi rotulada de forma errada.

Este fenômeno recorrente tem gerado preocupação entre os fotógrafos, especialmente quando suas imagens originais são marcadas de forma inadequada. Embora haja uma explicação aparentemente óbvia sobre a origem do problema.

A Adobe pode ser culpada pelo fato da Meta identificar incorretamente as fotos geradas por IA no Facebook

O ex-fotógrafo da Casa Branca, Pete Souza, atribui esse problema às mudanças nos programas de edição da Adobe, especialmente na função de recorte, que aparentemente implementaria algum tipo de tecnologia de IA para melhorar o contorno, mas isso automaticamente marcava a imagem como não criada por um ser humano.

A edição de imagens tem se tornado cada vez mais complexa, especialmente com a chegada de ferramentas de Inteligência Artificial que permitem modificar imagens com apenas um clique. Embora algumas dessas edições possam ser sutis, ainda são manipulações feitas com a controversa tecnologia.

Fotografia mal etiquetada pela Meta TechCrunch

A Meta, ciente desta situação, já declarou através do seu blog oficial que está trabalhando ativamente com empresas para melhorar o seu processo de etiquetagem e que a sua “intenção sempre foi ajudar as pessoas a saber quando veem conteúdo criado com IA”.

No entanto, por enquanto, as etiquetas que não funcionam permanecerão, o que significa que as imagens editadas com ferramentas de IA, como as da suíte da Adobe, podem ser etiquetadas incorretamente.