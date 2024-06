É um fato que Tim Cook levou a Apple a novas alturas, mas talvez não com os melhores resultados. Suas decisões recentes, como o lançamento irregular do Apple Vision Pro e a introdução do Apple Intelligence, o ChatGPT dos rapazes de Cupertino (potencializado exatamente por essa IA), têm gerado alguma controvérsia e podem não estar alinhadas com a visão original de Steve Jobs para a empresa. Então era apenas uma questão de tempo até alguém perguntar diretamente a uma Inteligência Artificial sua opinião sobre isso.

Nos últimos anos, têm surgido muitas dúvidas sobre se Jobs aprovaria os lançamentos de produtos modernos da Apple. É algo que até mesmo questionamos na época com o visor de Realidade Mista, que buscava se posicionar comercialmente como o sucessor geracional do iPhone. Portanto, perguntamos a uma IA suas previsões sobre o futuro do Vision Pro, nos dando uma resposta que até agora parece profética.

Imagem: Arquivo - Composição: York Perry| Usamos Character AI para 'entrevistar' Steve Jobs sobre o futuro de sua empresa com o lançamento do Apple Vision Pro

Steve Jobs era um visionário que acreditava firmemente em manter o controle sobre a experiência do usuário acima de tudo, o que resultou no início do iOS sendo um sistema tão restritivo em vários aspectos. Portanto, considerando esse fator como central, é improvável que Jobs tivesse aprovado a integração do ChatGPT.

Steve Jobs tinha tudo claro com a Apple

Steve Jobs é conhecido como um dos visionários e inovadores mais reconhecidos do mundo. Tinha um talento especial para identificar tecnologias que outros ignoravam e utilizá-las para criar o futuro. Era um homem que sabia o que as pessoas queriam antes mesmo delas saberem. No entanto, apesar de suas impressionantes conquistas, também era conhecido por ser um líder um tanto autoritário, com uma paixão intransigente por suas ideias.

Imagem: The Steve Jobs Steve Jobs, CEO de Apple em seu período como chefe NEXT

Todos conhecem a história de sua ascensão, queda e retorno. O campeão, junto com Steve Wozniak, fundou a Apple em 1976. Em 1985, Jobs foi demitido da Apple, mas retornou em 1997 após uma ausência de doze anos. Quando Jobs voltou, a Apple tinha apenas três meses de liquidez antes de entrar em falência. No entanto, Steve conseguiu o milagre de reverter a situação e ressuscitou sua criação.

Jobs faleceu em 5 de outubro de 2011, após lutar contra o câncer de pâncreas desde 2003. Após sua morte, Tim Cook assumiu o cargo de CEO da Apple e as coisas nunca mais foram as mesmas para a empresa, o que nos trouxe a este momento crucial, onde na WWDC 2024 o executivo que o sucedeu apresentou sua aposta pela Inteligência Artificial.

Steve Jobs teria gostado da Apple Intelligence?

É impossível saber com certeza o que uma pessoa falecida pensaria sobre algo que está acontecendo nos dias de hoje. No entanto, podemos especular com base nas palavras e ações de Jobs durante seu tempo na Apple, complementando tudo inclusive com a tecnologia atual no centro da controvérsia: a Inteligência Artificial.

Steve Jobs sempre foi um pensador à frente de seu tempo e constantemente se surpreendia com as novas tecnologias. Com certeza ele teria visto o potencial que a IA poderia ter na vida cotidiana das pessoas. Na verdade, se Jobs estivesse vivo hoje em dia, com sua mentalidade visionária, talvez a Apple seria a líder no campo da Inteligência Artificial em vez da OpenAI, os mestres do ChatGPT.

Imagem: Apple A Apple Intelligence roubou os holofotes na WWDC 2024, mas houve alguns outros anúncios interessantes como iOS 18 e mais

No entanto, de acordo com uma resposta gerada após uma consulta sobre o assunto no Google Gemini, embora Jobs estivesse fascinado com as possibilidades de IA no dispositivo e talvez aceitasse a computação em nuvem privada, ele talvez ficasse indignado com a associação com a OpenAI. Isso é o que a IA diz após analisar as variáveis descritas neste artigo:

“Sim. Tanto os usuários como os acionistas estão clamando pela IA, e o ChatGPT da OpenAI é atualmente o líder. No entanto, Jobs acreditava firmemente em manter o controle sobre a experiência do usuário”.

Teria sido negligente enviar dados de usuário a um terceiro e tê-los disponíveis dentro do sistema operacional em vez de desenvolver a tecnologia internamente.

Imagem: Steve Jobs Apple

É importante notar que Jobs também acreditava firmemente que a Apple operava exatamente na interseção entre tecnologia e artes liberais. Ele queria que os produtos da Apple fossem ferramentas para os criativos acima de tudo.

Portanto, é impossível ignorar que grande parte das críticas enfrentadas pelas ferramentas de IA hoje em dia é justamente o fato de não estarem substituindo as tarefas que as pessoas odeiam fazer, mas sim tentando substituir o trabalho criativo que muitos de nós amamos, como a escrita, o design gráfico e a produção audiovisual.

Em outras palavras, se Steve Jobs estivesse vivo hoje, é pouco provável que ele aprovasse a integração do ChatGPT no iOS 18 e na Apple Intelligence.