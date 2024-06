Desafio do ‘gatinho’ viral do TikTok

O desafio viral no TikTok que tem causado controvérsia recentemente gira em torno de reinterpretar o significado do termo ‘Kitty’ ou ‘gatinho’.

Tudo começou com um vídeo publicado por usergosd7n01yj, que aparentemente mostrava suas "novas unhas e meu gatinho". No entanto, o que os espectadores descobriram foi muito mais provocativo do que esperavam.

O vídeo está inserido na tendência das ‘novas unhas’ na plataforma chinesa. Essa tendência envolve as mulheres exibirem suas novas manicures enquanto suas mãos sugerem a forma dos órgãos genitais masculinos sobre a roupa de seu parceiro. Essa prática já era controversa no TikTok devido à sua natureza explícita e sugestiva.

No entanto, o vídeo de usergosd7n01yj levou a tendência um passo adiante. Enquanto mostrava suas unhas, brevemente revelou seus genitais, reinterpretando assim o termo ‘gatinho’ no título de seu vídeo de uma forma completamente inesperada.

Reações e repercussões

O vídeo gerou uma série de reações diversas entre os espectadores. Muitos ficaram surpresos com a reviravolta inesperada do conteúdo e expressaram seu espanto nos comentários do vídeo.

A ação gerou discussões sobre os limites do conteúdo permitido na plataforma e a moderação por parte do TikTok.

Este não foi o primeiro vídeo controverso deste usuário. Anteriormente, ele havia causado polêmica ao mostrar brevemente seu peito nu refletido em uma torneira de banheiro em outro vídeo.

Embora o conteúdo tenha chamado a atenção do público e gerado discussões, a conta de usergosd7n01yj foi eliminada em 13 de junho, deixando dúvidas sobre por que esse tipo de conteúdo inadequado para menores de idade esteve na plataforma por tanto tempo.

Consequências para menores de idade

Muitos usuários pediam ao TikTok para bloquear todo esse tipo de conteúdo, pois é exposto a jovens menores de idade.