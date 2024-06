A NASA está sendo processada por lixo espacial que atingiu a casa de uma família

O cenário é o seguinte: você está feliz em sua casa cuidando de seus próprios assuntos quando, do nada, cai do céu um fragmento da Estação Espacial Internacional (ISS) que se choca diretamente contra sua casa. Ninguém fica ferido, mas é um fragmento volumoso de lixo espacial que não se desintegrou ao entrar no planeta, podendo matar alguém. A reação óbvia é de indignação e, vivendo nos Estados Unidos, a via de ação resulta óbvia: processar a NASA por uma quantia de dinheiro.

ANÚNCIO

Isso foi exatamente o que aconteceu. Uma família da Flórida está exigindo mais de US$80 mil da agência espacial por danos e prejuízos, depois que um pedaço de lixo espacial caiu do céu e atravessou o telhado de sua casa.

O incidente, que poderia ter tido consequências trágicas, destaca uma questão já abordada várias vezes: o crescente problema dos resíduos espaciais e a pouca responsabilidade das agências espaciais na sua gestão.

Como um pedaço de lixo espacial rendeu uma mega ação judicial à NASA

De acordo com um relatório do jornal britânico The Guardian, em 8 de março de 2024, um objeto de aproximadamente 700 gramas atingiu a casa de Alejandro Otero na cidade de Naples, Florida, deixando um buraco considerável no telhado. A família estava dentro de casa no momento do impacto, mas felizmente ninguém ficou ferido.

Mais tarde, a própria agência espacial NASA confirmou que o objeto na verdade veio de uma plataforma de carga de baterias descartadas da própria Estação Espacial Internacional (ISS) há algum tempo, em 2021.

A estimativa original da agência espacial quando descartou tudo isso há três anos era que as peças se desintegrariam, mas uma seção do artefato conseguiu sobreviver à reentrada na atmosfera e colidir com a residência.

Agência da NASA é processada por muito dinheiro depois que um pedaço de lixo espacial cai do céu em uma casa na Flórida | The Guardian

Como resultado deste incidente, a família Otero, representada pela advogada Mica Nguyen Worthy, apresentou uma reclamação formal à NASA exigindo uma compensação pelos danos causados à sua propriedade e pelo trauma emocional vivido. A advogada Worthy enfatizou que, embora felizmente não houve feridos, o incidente poderia ter tido um desfecho fatal:

ANÚNCIO

"Os meus clientes procuram uma compensação justa que reflita o stress e o impacto que este evento teve nas suas vidas. Estão gratos por ninguém ter ficado ferido, mas uma situação de 'quase acidente' como esta poderia ter sido catastrófica. Poderiam ter ocorrido ferimentos graves ou até mesmo uma morte."

O lixo espacial é um problema real para a NASA e para o mundo todo

O caso da família Otero, na verdade, destaca a crescente preocupação que todos deveríamos ter com o problema do lixo espacial e a necessidade de implementar medidas mais eficazes para seu controle e eliminação.

Com o atual aumento do tráfego espacial, a probabilidade de que esses detritos caiam na Terra e causem danos também aumenta. Ao mesmo tempo, como vemos, algumas estimativas sobre a desintegração de detritos ao atravessar a atmosfera não estão sendo muito precisas.

Terra vista da Estação Espacial Internacional CHRIS CASSIDY (Sebastian Carrasco)

A resposta da NASA à reclamação da família Otero pode estabelecer um precedente importante para futuras reivindicações relacionadas ao lixo espacial. Por enquanto, a agência espacial tem seis meses para responder à reclamação.

Será necessário esperar esse prazo para conhecer qual seria a posição oficial da agência sobre o assunto, já que tanto The Guardian quanto a agência AFP solicitaram uma declaração sobre o caso e não houve resposta alguma.