A Apple e o Meta estariam em negociações para integrar a IA do Facebook no iPhone

Antes das revelações e anúncios da WWDC 2024 aqui no FayerWayer, estávamos questionando como a Apple parecia estar chegando atrasada na festa com os sistemas de Inteligência Artificial, em uma corrida onde concorrentes como Samsung, Microsoft e Google já estavam bem à frente. Embora sua proposta de Apple Intelligence prometa nivelar um pouco as coisas, nossa impressão sincera é que ainda há um longo caminho a percorrer, então não nos surpreende o seu rumor mais recente: uma aliança com Meta para usar sua tecnologia de IA.

ANÚNCIO

De acordo com fontes do The Wall Street Journal, a empresa cofundada pelo falecido Steve Jobs e a equipe da Meta, propriedade de Mark Zuckerberg, tiveram diversas conversas de negociação nas últimas semanas com o objetivo de integrar a Inteligência Artificial da Meta no iPhone.

Imagem: Apple A Apple Intelligence roubou os holofotes na WWDC 2024, mas houve alguns outros anúncios interessantes como iOS 18 e mais

Assim, essa possível aliança representaria um movimento significativo para a plataforma, onde não apenas teria a Apple Intelligence e o poder do ChatGPT em suas entranhas, mas também poderia adicionar a plataforma de IA que em breve impulsionará o Facebook e mais produtos dessa empresa dedicada às redes sociais.

A Apple estaria apostando em fortalecer sua IA com a Meta

Atualmente, a Apple está utilizando o ChatGPT da OpenAI como seu principal modelo de Inteligência Artificial para seus produtos nessa área, sob seu recém-lançado sistema de Apple Intelligence. No entanto, as recentes conversas com a Meta, Anthropic, desenvolvedora do Claude 3.5 e Perplexity, nos sugerem fortemente que a empresa está explorando opções para diversificar suas ofertas de IA.

A integração da Inteligência Artificial da Meta no iPhone poderia oferecer aos usuários uma gama mais ampla de capacidades e funcionalidades, tornando assim esta linha de smartphones a mais atraente e completa para os fãs de tecnologia desse tipo.

Imagem: Apple A Apple Intelligence roubou os holofotes na WWDC 2024, mas houve alguns outros anúncios interessantes como iOS 18 e mais.

Mas ainda está por ver como esses diferentes modelos serão integrados exatamente no sistema operacional móvel da Apple ou se os usuários poderão alternar entre eles conforme a tarefa ou preferência com aplicativos dedicados para cada plataforma.

Mas há o problema do dinheiro para a Apple, Meta e ChatGPT

Um aspecto importante das possíveis parcerias nesse campo será, sem dúvida, o modelo de negócios. Onde as fontes do jornal financeiro indicam que a Apple e as empresas de IA não planejam trocar pagamentos, mas as empresas de IA poderão oferecer assinaturas premium através da arquitetura da Apple Intelligence. Por sua vez, a Apple receberia uma parte da receita gerada, assim como acontece com sua App Store.

ANÚNCIO

Esta abordagem poderia beneficiar tanto a Apple quanto às empresas do setor, já que a Apple expandiria seu ecossistema de serviços com essas poderosas funcionalidades, enquanto a OpenAI, Meta e todas as envolvidas teriam acesso a uma base de usuários muito mais ampla através da comunidade de usuários do iPhone.

Llama e Meta AI Composição IA de Canva

O analista da Apple, Gene Munster, da Deepwater Asset Management, estima, em declarações ao Journal, que a parceria com a Apple poderia duplicar o uso do ChatGPT, o que aumentaria os custos de infraestrutura entre 30% e 40%.

Esses custos adicionais seriam amortizados com um aumento de assinantes Premium, o que, por sua vez, aumentaria os custos operacionais.

Assim, da mesma forma como acontece agora com as plataformas de streaming, é possível que o modelo de negócio só seja lucrativo a LONGO prazo.