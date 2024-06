A Amazon planeja renovar sua famosa assistente virtual ‘Alexa’

A Amazon está planejando uma importante renovação de seu serviço Alexa, que vem perdendo dinheiro há uma década, para incluir uma IA generativa conversacional com dois níveis de serviço e tem considerado uma taxa mensal de cerca de 5 dólares para acessar a versão premium, de acordo com pessoas com conhecimento direto sobre o assunto.

ANÚNCIO

Conhecido internamente como ‘Banyan’, em referência ao nome de uma arvore com seus extensos ‘galhos’, o projeto representaria a primeira grande revisão do assistente de voz desde que foi introduzido em 2014 junto com a linha de alto-falantes Echo. Amazon denominou o novo assistente de voz de ‘Remarkable Alexa’, disseram fontes oficiais ao NYP.

Uma nova versão

A Amazon pressionou os trabalhadores até agosto para preparar a versão mais recente da Alexa, e sabe-se que o CEO Andy Jassy se interessou pessoalmente em ver a Alexa revitalizada. Em uma carta de abril aos acionistas, Jassy prometeu uma "Alexa mais inteligente e capaz", sem fornecer detalhes adicionais.

Os planos da empresa para a Alexa, incluindo preços e datas de lançamento, podem ser alterados ou cancelados dependendo do progresso do Projeto Banyan.

Comunicado da Amazon

"Já integramos a IA generativa em diferentes componentes da Alexa e estamos trabalhando arduamente na implementação em escala (nos mais de 500 milhões de dispositivos habilitados para Alexa que já estão nas casas ao redor do mundo) para permitir funções ainda mais proativas, pessoais e assistência confiável para nossos clientes", disse uma porta-voz da Amazon em comunicado.

O serviço, que fornece respostas faladas às consultas dos usuários, como o clima local, e pode servir como um centro de controle para eletrodomésticos, foi um projeto favorito do fundador da Amazon, Jeff Bezos, que imaginou uma tecnologia que pudesse emular o computador de voz fictício retratado na série de TV Star Trek.

Para a Amazon, manter-se atualizada em relação aos seus concorrentes em IA generativa é fundamental, já que Google, Microsoft e OpenAI têm recebido uma atenção mais favorável por seus chamados chatbots que podem responder quase instantaneamente com frases completas a instruções ou consultas complicadas.

ANÚNCIO

Alexa ‘deve ganhar’

Com uma IA integrada, a Amazon espera que os clientes da Alexa peçam conselhos de compra, como quais luvas e gorro comprar para uma viagem de montanhismo, disseram as pessoas, semelhante a um serviço baseado em texto em seu site conhecido como Rufus, que a Amazon lançou anteriormente este ano.

Alguns disseram que a alta administração lhes disse que 2024 representa um ano em que a Alexa deve vencer, juntamente com a associação Prime e os dispositivos Kindle e Fire, são as marcas mais intimamente associadas à Amazon.

Mas uma versão do serviço impulsionada por IA que foi demonstrada em setembro ainda não foi lançada ao público em geral, enquanto os concorrentes lançaram múltiplas atualizações para seus chatbots.

Na demonstração, Alexa perdeu seu tom robótico e respondeu a perguntas como o horário de início de um jogo de futebol. “Agora você pode ter conversas quase humanas com Alexa”, prometeu Dave Limp, chefe de hardware da Amazon na época, que desde então deixou a empresa.

Em busca da atualização

A Amazon está trabalhando para substituir o que internamente chama de ‘Alexa clássica’, a versão gratuita atual, por uma versão impulsionada por IA e outro nível que usa software de IA mais poderoso para consultas e instruções mais complexas, que as pessoas teriam que pagar pelo menos US$ 5 por mês para acessar, disseram algumas das pessoas.

A Amazon também considerou um preço de aproximadamente US$ 10 por mês, disseram. Não há nenhuma ligação com a adesão Prime de US$139 por ano da Amazon, disseram as pessoas.

Como previsto, a versão paga poderia realizar tarefas mais complexas, “como redigir um breve e-mail, enviá-lo e solicitar o jantar para entrega no Uber Eats, tudo a partir de uma única mensagem”, disseram algumas pessoas ligadas à empresa. Também poderia eliminar a necessidade de dizer repetidamente ‘Alexa’ durante uma conversa com o software e oferecer mais personalização.