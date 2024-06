Previna o superaquecimento no Android Auto: o que todo motorista precisa saber

Em junho de 2014, o Google anunciou oficialmente o lançamento do Android Auto durante sua conferência anual Google I/O. Desde então, a plataforma tem ganhado cada vez mais popularidade, destacando-se por integrar com sucesso um smartphone ao sistema do veículo. Atualmente, está disponível em mais de 500 modelos de carros de 50 marcas diferentes, como Ford, Honda e Volkswagen. O melhor? Sua compatibilidade com numerosos aplicativos projetados para motoristas, como Google Maps e Waze, e também por permitir o uso de aplicativos populares como Spotify e WhatsApp.

ANÚNCIO

O Android Auto simplesmente requer que o usuário conecte seu dispositivo Android ao veículo através de um cabo USB. Uma vez conectado, a tela do carro exibe os aplicativos, permitindo ao motorista manter sua atenção na estrada.

No entanto, esta plataforma tem um problema muito comum entre seus usuários: o superaquecimento do telefone enquanto o Android Auto está em uso. Mas não entre em pânico, pois este artigo irá ajudá-lo a resolver esse problema.

Android Auto Beta Google

Como evitar que seu Android Auto superaqueça

O Android Auto tornou-se a ferramenta preferida dos motoristas devido à sua interface simples e funções avançadas que facilitam a navegação. Além disso, esta plataforma está integrada com o Google Assistant, perfeito para mudar a música ou fazer uma chamada.

O problema? São dezenas os usuários do Android Auto 11.2 e versões posteriores que viram surgir um aviso perturbador em seus dispositivos: “O telefone está muito quente”. Uma mensagem que normalmente pode causar alarme, mas que pode ser resolvida rapidamente.

Evidentemente, este é um aviso que aparece quando o telefone conectado excede um limite de temperatura seguro. Isso pode acontecer por várias razões: por exemplo, o uso intensivo de aplicativos de alto consumo, como GPS e música, pode gerar muito calor. Além disso, um erro comum é expor o celular à luz solar direta dentro do carro, o que pode causar essa falha. Ou até mesmo uma má ventilação pode aumentar sua temperatura, especialmente se estiver colocado em um suporte que obstrui o fluxo de ar.

Entretanto, diante de um telefone já superaquecido, é recomendável tomar medidas como desligar a tela do celular e mantê-lo longe da luz solar direta para reduzir o calor, movendo-o para um local com sombra. Também é aconselhável ajustar o brilho da tela para o mínimo e fechar todos os aplicativos que não estão sendo usados e que estão sendo executados em segundo plano. Outra dica infalível é preferir um cabo de carregamento de qualidade, pois um alternativo pode gerar mais calor durante o carregamento. Por fim, também deve-se verificar as grades de ventilação para garantir que não estejam obstruídas.

Mas se os problemas persistirem após tomar estas medidas, então você deve reiniciar o telefone ou mantê-lo desligado por alguns minutos. Certifique-se de atualizar o Android Auto para a versão mais recente para evitar qualquer tipo de falha no sistema e assim manter seu dispositivo funcionando de forma ótima.