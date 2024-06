O que é um bypass no iPhone e quantos métodos existem para aplicar nos smartphones da Apple?

Há pessoas que usam o Bypass do iPhone de forma negativa

Sofrer o Bloqueio de Ativação do iCloud pode ser uma tragédia para os usuários de iPhone. Não saber como desbloquear o celular da Apple significaria perder o acesso ao celular e às informações que uma pessoa guarda na nuvem de dados. Por isso, em alguns casos, o smartphone pode precisar de um Bypass.

Este é um método que ajuda a desbloquear qualquer dispositivo iOS criando um novo ID e senha. Alguns podem pensar que é uma prática ilegal e pode ajudar os ladrões.

E embora um criminoso possa de fato fazer funcionar um smartphone roubado, através deste método teria que ligá-lo e, dessa forma, seria detectável pelas funções do “Encontrar Meu iPhone”, e consequentemente o proprietário poderia ir buscá-lo com as autoridades.

É por isso que esta análise é direcionada aos usuários legítimos do iPhone que, por algum motivo, sofreram o Bloqueio de Ativação do iCloud. Essa situação pode ser revertida através da página Safe Unlocks em qualquer país.

Bypass no iPhone

Um bypass no iPhone é simplesmente desbloqueá-lo por métodos não convencionais que, de certa forma, violam algumas políticas da Apple, pois o site mencionado anteriormente gera um ID e senha que permitem desbloquear o dispositivo.

No entanto, atrevemo-nos a partilhar este método porque quem o for desbloquear deve usar obrigatoriamente o IMEI, que é a identificação que nos permite encontrar o nosso telemóvel, caso tenha sido roubado, furtado ou perdido.

Siga estes passos para fazer um bypass no iPhone:

Acesse Safe Unlocks

Compartilhe a informação que lhe pediram:

Nome

E-mail

Modelo de iPhone

Código IMEI

Depois disso, o próprio sistema irá compartilhar as informações com você por e-mail. Eles vão te fornecer o ID e uma nova senha para usar na reativação.