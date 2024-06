O Facebook paga mais de US$ 4.000 pelos seus reels e é assim que você pode fazer isso

Milhões de equatorianos e outras pessoas estão postando centenas ou milhares de vídeos em suas redes sociais, o que você não sabia é que agora você pode ganhar mais de US$ 4.000 por mês por postar o conteúdo que sempre fez, graças ao novo sistema de pagamentos do Meta.

ANÚNCIO

Esta ferramenta só está ativa no Facebook e você precisa cumprir uma série de requisitos para poder ganhar essa quantia de dinheiro em apenas um mês.

Reels no Facebook META (META/Europa Press)

Como ganhar US$ 4.000 por mês postando reels?

No TikTok, um vídeo do criador de conteúdo Duodedos se tornou viral, onde ele aponta o que você deve fazer. Primeiro de tudo, se você não quer publicar esse tipo de conteúdo em sua conta principal, crie uma conta secundária no Facebook com o nome e a foto que desejar.

Publique vídeos na vertical ou no formato reels para que o algoritmo possa recompensá-lo pelo seu conteúdo. É importante ressaltar que você é pago com base nas visualizações que obtém, mas isso não é um impedimento. Poste conteúdo original e divertido para atrair um público fiel, lembre-se de que o Meta premia novas contas com uma melhor posição em seu algoritmo.

Por que o Meta paga tanto aos criadores de conteúdo?

A ferramenta de Zuckerberg está pagando tanto aos seus criadores de conteúdo, pois busca atrair um público maior para sua plataforma. Isso ocorre porque o Instagram e o TikTok são atualmente as redes sociais mais utilizadas, juntamente com o YouTube Shorts. Ao ver que o Twitch e o Kick estão desenvolvendo uma nova forma de carregar clipes curtos monetizados em sua plataforma, Zuckerberg não quer ficar para trás.

É importante ressaltar que, para poder receber esse dinheiro, você precisa se registrar no programa de pagamentos deles em sua plataforma e receber o e-mail de aprovação para poder receber esse dinheiro.