De amigo virtual a mestre da lente: esta é a nova vida do criador do MySpace

Lembra-se do MySpace? Aquele site lançado em 2003, e considerado uma das primeiras redes sociais da história. O mesmo lugar onde publicávamos nossas fotos, podíamos compartilhar músicas e personalizar nossos perfis. Berço das Scene Queen, Emos e Hardcore, e que por muitos anos prosperou permitindo aos usuários publicar blogs, fotos e vídeos, e conectar-se com amigos.

Seu auge foi entre 2005 e 2008, mas depois os tempos mudaram. Novos concorrentes como Facebook ou Twitter surgiram, e as pessoas começaram a migrar para outras plataformas. Os avanços da internet trouxeram muitas novidades, e o MySpace acabou sendo relegado ao esquecimento.

O que aconteceu com o criador do MySpace?

Considerado um dos primeiros magnatas tecnológicos da década, Tom Anderson criou esta rede social juntamente com Chris DeWolfe e Jon Hart. Qual era o seu objetivo? Introduzir o conceito de "amigo online", com Anderson sendo o primeiro amigo pré-definido para todos os novos usuários.

Sua imagem sorridente, em frente a um quadro branco, se tornou um ícone cultural do início dos anos 2000. E todos que já tiveram uma conta, sabem do que estamos falando.

Tom Anderson MySpace

No auge do MySpace, em 2005, a plataforma foi adquirida pela News Corp de Rupert Murdoch por 580 milhões de dólares. Embora os detalhes financeiros exatos para Anderson não sejam claros, sabe-se que a venda lhe permitiu se aposentar com uma fortuna considerável em 2009, deixando para trás seu papel como presidente do conselho de administração.

Pouco tempo depois, em 2011, o Specific Media Group e Justin Timberlake adquiriram o MySpace por apenas 35 milhões de dólares, uma fração do valor pago pela News Corp, indicando uma queda significativa na avaliação da plataforma.

Voltando à vida de Anderson, após se afastar do mundo tecnológico, o jovem magnata descobriu sua paixão pela fotografia em 2010, uma vocação que logo se tornou o centro de sua vida. Ele renunciou a todas as suas responsabilidades anteriores e decidiu se dedicar a viajar pelo mundo capturando imagens que compartilhava em seu perfil do Instagram, “myspacetom”, onde publica desde paisagens do Grand Canyon até cenas urbanas de Singapura.

Anderson, em entrevistas, expressou pouco interesse em voltar para a tecnologia, mas mantém a mente aberta para o futuro. "Nunca direi nunca, porque gosto de pensar que qualquer coisa pode acontecer. Não sei exatamente para onde minha vida me levará", comentou ele uma vez.

Hoje, sua vida gira em torno da aventura e do desconhecido, explorando hobbies como golfe, surf, design de interiores e escrita, além de sua paixão pela fotografia. Seu legado perdura, ainda que com um perfil muito mais discreto do que no início dos anos 2000.