Crianças podem ouvir histórias antes de dormir graças à nova função do Google Chrome

Conseguir fazer as crianças dormirem pode ser um desafio. Normalmente, elas têm muita energia e mesmo sem estímulos, pode ser difícil para elas adormecerem. Estratégias como estabelecer uma rotina constante, realizar atividades relaxantes ou manter um ambiente tranquilo e confortável são fundamentais nesse processo. Muitas vezes, recorremos a música suave ou contos para ajudá-los a adormecer, e agora, graças ao Google, os pais poderão simplificar essa tarefa.

O motivo é que o Google Chrome decidiu lançar uma nova ferramenta de acessibilidade que promete ser uma aliada para os pais: uma função de leitura em voz alta de texto, com diferentes vozes para escolher, tornando-se ideal para ler contos infantis.

Contos para crianças rebeldes Livros (Planeta de Libros)

As novidades do Google Chrome para crianças.

De acordo com a empresa de tecnologia, esta nova funcionalidade permite que o navegador leia qualquer texto de uma página web. Inicialmente estará disponível apenas para dispositivos Android, e foi especialmente concebida para tornar a vida mais fácil para os pais ocupados, permitindo personalizar o ritmo da narração e a voz de acordo com as preferências do usuário.

Para usar a função “Ouvir esta página”, os usuários só precisam selecioná-la no menu do navegador, entre as opções de “Traduzir” e “Adicionar à tela inicial”. Assim, essa característica pode ser ativada com apenas um toque, iniciando a narração do conteúdo de qualquer site.

Além disso, oferece diversas vozes em inglês, com opções que incluem sotaques dos EUA, Reino Unido, Índia e Austrália, e permite ajustar a velocidade da leitura de muito lenta até quatro vezes a velocidade normal. Nesse sentido, a personalização se estende à capacidade de escolher entre vozes com diferentes tons, como a calorosa “Ruby” ou a tranquila “Moss”, passando pelo tom calmo de “River” e o tom baixo de “Field”.

Ele foi projetado para se adaptar à experiência que o usuário deseja, criando uma atmosfera única com cada uma dessas vozes, que são especialmente úteis ao ler contos para crianças, por exemplo. Além disso, os usuários podem controlar a narração através de um mini-reprodutor que mostra a duração restante, navegar pelo texto e também aproveitar opções adicionais como destaque de texto e rolagem automática.

No entanto, esta função do Google também foi pensada para desfrutar de uma usabilidade contínua. Ou seja, a narração continua mesmo com a tela desligada, apenas mantendo o Chrome em primeiro plano. Se o navegador for fechado, a reprodução é interrompida e depois retoma automaticamente a partir do ponto em que foi interrompida ao reabrir o Chrome.

E é claro, também existem inúmeros usos para essa ferramenta. Ouvir notícias, peças de teatro, traduções ou até mesmo conteúdo educacional podem se tornar realidade graças à inclusão do recurso “Ouvir esta página”, que está sendo progressivamente implementado na versão Chrome 125 e também está disponível para ativação antecipada através do ajuste de configuração avançada em chrome://flags/#read-aloud.