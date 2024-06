‘Bright Angel’: a jornada do rover Perseverance em direção a uma enigmática área de Marte

Depois de pousar com sucesso na cratera Jezero de Marte em 18 de fevereiro de 2021, o rover Perseverance da NASA tornou-se fundamental para a exploração espacial. Este robô avançado possui alta tecnologia que lhe permite investigar a geologia do planeta vermelho e procurar sinais de vida. Está equipado com 23 câmeras, instrumentos científicos de última geração e um sistema que lhe permite recolher amostras do solo. Sua missão recente? Descobrir os mistérios de ‘Bright Angel’, uma área que se destaca por suas formações rochosas que têm o potencial de oferecer pistas sobre o passado do planeta vermelho.

Perseverance Bright Angel (Shutterstock)

O rover Perseverance chegou a Bright Angel

Desde janeiro, o rover vinha navegando pelo lado sul de Neretva Vallis, uma área que se acredita ter sido um leito de rio que alimentou a cratera Jezero, o local de pouso do rover. Mas tudo mudou durante sua exploração, quando a equipe do Perseverance observou de longe o brilho do ‘Bright Angel’, nomeado assim por seus afloramentos de rochas claras, que se presume serem vestígios de antigos leitos de água.

À medida que se aproximava a esta área, o rover enfrentou um campo de rochas inesperado que complicou o seu percurso, levando a equipe a tomar a decisão de desviar sua rota através de um campo de dunas. Essa manobra mostrou-se bem-sucedida, permitindo que o Perseverance finalmente chegasse ao seu destino.

O Perseverance usa o AutoNav, um sistema de navegação autônoma que lhe permite mover-se pelo terreno com maior independência do que os rovers anteriores, que dependiam totalmente do controle terrestre. Embora inicialmente o AutoNav permitisse ao rover contornar obstáculos menores, as rochas no caminho logo se tornaram muito grandes para serem manejadas automaticamente.

Em seu caminho, o rover também descobriu o 'Monte Washburn', um montículo que apresentava interessantes formações rochosas, incluindo uma rocha que poderia ser o resultado de uma antiga poça de magma subterrâneo.

A equipe do Perseverance agora se prepara para subir a encosta de 'Bright Angel', examinando de perto as camadas de rocha e utilizando ferramentas como a abrasão para obter uma visão mais detalhada de sua composição química. Se tudo correr bem, essa exploração nos ajudará a entender melhor a geologia de Marte e abrirá caminho para futuras missões.