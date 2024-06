WhatsApp: o serviço de mensagens aumentou o número de pessoas para videochamadas

O número de pessoas em uma chamada de vídeo foi uma função pela qual o WhatsApp recebeu muitas críticas durante a pandemia. No meio de um confinamento global massivo, o serviço de mensagens do Meta tinha uma capacidade muito limitada em comparação com o Google Meet ou Zoom, que se popularizaram durante este período.

Os especialistas e gênios dos laboratórios do WhatsApp tomaram nota e desde então têm vindo a aumentar o número de participantes nos seus dispositivos. Até recentemente, tinham um problema: a quantidade de pessoas numa videochamada dependia se era feita no celular, tablet ou na versão de desktop. Precisamente essa foi uma das grandes melhorias nesta atualização.

De acordo com um relatório do WhatsApp, o aplicativo agora suporta 32 pessoas em uma videochamada, embora com esse número possamos chamá-la de videoconferência. Ele permite essa capacidade em qualquer dispositivo. "Hoje temos várias atualizações que melhorarão ainda mais as chamadas em todos os dispositivos, que implementaremos nas próximas semanas", disse o WhatsApp em um comunicado enviado por sua própria plataforma.

As videochamadas do WhatsApp

O WhatsApp mantém o espírito de encontro social entre amigos ou família. Mas adiciona outras funções às videochamadas, com as quais claramente visa melhorar a experiência dos usuários que utilizam essa ferramenta para o trabalho.

Além das 32 pessoas em uma chamada, o WhatsApp também adiciona essas três novas funções:

Tela compartilhada com áudio: esta função, ideal para assistir vídeos com outras pessoas, permite que você compartilhe o áudio ao compartilhar a tela.

esta função, ideal para assistir vídeos com outras pessoas, permite que você compartilhe o áudio ao compartilhar a tela. Mais participantes: agora você pode fazer videochamadas com até 32 participantes em todos os seus dispositivos.

agora você pode fazer videochamadas com até 32 participantes em todos os seus dispositivos. Orador em destaque: você poderá ver quem está falando facilmente, pois a pessoa que está falando será destacada automaticamente e aparecerá em primeiro na tela.

Videoconferência WhatsApp

“Desde que introduzimos as chamadas do WhatsApp em 2015, continuamos a melhorar essa função: introduzimos chamadas em grupo, videochamadas e suporte multiplataforma”, disseram os representantes do WhatsApp em um comunicado.