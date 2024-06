Elon Musk adora podcasts e compartilha seus favoritos em uma transmissão de vídeo games

Para surpresa de todos, nas últimas semanas Elon Musk se tornou uma celebridade relativa na internet, não por ser um dos homens mais ricos do mundo, mas por dedicar-se a compartilhar através de longas sessões de streaming onde, sob o username de @cyb3rgam3r420, ele realiza longas sessões de videogame falando sobre várias coisas enquanto joga. Chegando até mesmo a compartilhar quais são seus podcasts favoritos.

Numa recente transmissão ao vivo, o CEO da Tesla e SpaceX, revelou sua lista pessoal de produções favoritas nesse formato peculiar, mas também foi além, compartilhando seus audiolivros favoritos, deixando claro seu profundo interesse por história, cultura e algumas outras coisas.

Herdeiro multibilionário Elon Musk

O stream original durou mais de cinco horas, e poucos terão a paciência de assisti-lo completo, mas o canal do YouTube, Matt Pocius on Tesla, teve a gentileza de compartilhar um resumo de "apenas" pouco mais de 40 minutos onde vemos as coisas mais relevantes que aconteceram durante a sessão.

Há um gênero favorito de podcasts para Elon Musk

"Sou um grande fã de história", disse Musk, de acordo com o resumo da transmissão feito por um fã da Tesla. "Amo história em geral. Qualquer tipo de narrativa é realmente apenas uma história, uma história sobre a realidade ou pelo menos a percepção que alguém tem da realidade". Portanto, a partir disso, ele recomenda os seguintes podcasts:

Explorers Podcast: Este podcast foca-se nas "vidas, explorações e descobertas dos maiores exploradores da história", de acordo com o seu site.

O Podcast A Era de Napoleão: Como o nome sugere, este podcast aprofunda "a vida e carreira de Napoleão Bonaparte, bem como o contexto geral da Europa entre o início do século XVIII e o início do século XIX".

Hardcore History: “Provavelmente a minha principal recomendação”, disse Musk sobre este podcast de Dan Carlin, conhecido pela sua “mistura única de grande dramatismo, narração magistral e reviravoltas ao estilo Twilight Zone”, pelo menos é isso que afirma a descrição oficial da produção.

Mas também adora audiolivros

O interessante aqui é que Elon Musk também compartilhou alguns de seus audiolivros favoritos, incluindo A História da Civilização, de Will e Ariel Durant: Uma obra clássica que oferece uma visão abrangente da história humana desde a antiguidade até os dias atuais. Assim como A Ilíada (edição da Penguin), essa imperdível epopeia grega que narra a guerra de Troia.

É importante destacar que Musk já recomendou outros livros ao longo dos anos, incluindo romances de ficção científica e livros sobre Inteligência Artificial, o que, poderíamos dizer, de certa forma, reflete seus amplos interesses e sua sede de conhecimento.

No entanto, talvez não seja o melhor jogador de vídeo e aguentar uma transmissão ao vivo de 5 horas pareça quase impossível. Mas há coisas interessantes que surgem disso.