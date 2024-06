Vivobook S 15 da ASUS: Primeiro PC Copilot+ equipado com funções de inteligência artificial

A ASUS deu um passo adiante no futuro da computação pessoal com o lançamento do ASUS Vivobook S 15, o primeiro laptop Copilot+ do mundo. Impulsionado pelo processador Snapdragon® X Elite, este inovador laptop oferece um desempenho e eficiência incríveis, juntamente com recursos de IA de ponta que transformam a forma como trabalhamos, criamos e nos divertimos.

"O lançamento do nosso primeiro PC Copilot+ com Snapdragon X Elite é um marco importante para nós, e acreditamos que esses dispositivos são o futuro dos PCs de consumo e mudarão drasticamente a forma como trabalhamos, estudamos, criamos e jogamos." — S.Y. Hsu, Co-CEO da ASUS

O poder da inteligência artificial chega às suas mãos

A ASUS Vivobook S 15 está equipada com um motor de IA integrado na plataforma Snapdragon X Elite, que oferece processamento de IA rápido e no dispositivo. Isso permite que os usuários desfrutem de funções como:

Windows Studio Effects v2: Melhora a iluminação e a redução de ruído durante as videochamadas.

Melhora a iluminação e a redução de ruído durante as videochamadas. Câmera ASUS AiSense: Segurança impulsionada por IA com Adaptive Lock e Adaptive Dimming.

Segurança impulsionada por IA com Adaptive Lock e Adaptive Dimming. Legendas ao vivo: Legendas precisas em tempo real.

Legendas precisas em tempo real. Co-criador: Permite aos usuários transformar esboços em obras de arte acabadas.

Permite aos usuários transformar esboços em obras de arte acabadas. StoryCube: A aplicação exclusiva de IA da ASUS para gerenciar todos os ativos digitais.

ASUS Vivobook S 15 cortesía de Asus

Desempenho e eficiência

A ASUS Vivobook S 15 não é apenas inteligente, mas também poderosa. Equipada com a CPU personalizada Qualcomm Oryon™, oferece uma duração de bateria de até 18 horas, permitindo que você trabalhe ou se divirta sem interrupções. Além disso, possui opções de armazenamento de até 1TB e até 32GB de memória RAM LPDDR5X.

Com apenas 14,7 mm de espessura e um peso de 1,42 kg, é ideal para levar para onde quer que vá. Seu design minimalista e elegante a torna um complemento ideal para qualquer estilo.

O ASUS Vivobook S 15 apresenta uma tela ASUS Lumina OLED 3K de 120 Hz que oferece imagens com cores vibrantes, detalhes excepcionais e pretos profundos. Além disso, possui um sistema de áudio certificado pela Harman Kardon com som surround Dolby Atmos.

Conectividade de última geração

O ASUS Vivobook S 15 está equipado com uma ampla gama de portas, incluindo duas portas USB4®, duas portas USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, uma porta HDMI 2.1, um leitor de cartões microSD e um conector de áudio combinado. Além disso, possui WiFi 7, que oferece velocidades de até 5,8 Gbps.

Este novo modelo da marca representa um avanço significativo na computação pessoal. Com sua combinação de inteligência artificial, desempenho, design e conectividade, é o laptop perfeito para aqueles que buscam o melhor em tecnologia.

Especificações

ASUS Vivobook S 15

Plataforma

Plataforma Qualcomm® Snapdragon® X Elite Plataforma Qualcomm® Snapdragon® X Plus

Unidade Central de Processamento

Até o processador Qualcomm® Oryon™

UPN

Até Qualcomm® Hexagon™ NPU (45 TOPs NPU dedicada)

Gráficos

Até GPU Qualcomm® Adreno™

Exibir

15,6" 16:9 (2880 x 1620) 120 Hz ASUS Lumina display OLED, relação ecrã-corpo de 89% em três lados NanoEdge, tempo de resposta de 0,2 ms, gama de cores 100% DCI-P3, certificado DisplayHDR™ True Black 600, média Delta-E < 1, brilho máximo de 600 nits.

Chassi

Materiais: Tampa de metal

Tampa de metal Cor: Prata Frio

Sistema operacional

Windows 11 Home/Pro

Memória principal

Até 32 GB LPDDR5X 8448 MHz

Capacidade de armazenamento

Até 1 TB de SSD PCIe® 4.0

Conectividade

WiFi 7 (Dual-band 802.11ax)

Qualcomm® FastConnect™ 7800 Bluetooth® 5.4

Câmera

Câmara IR FHD ASUS AiSense com efeitos do Windows Studio v2, ASUS Adaptive dimming e ASUS Adaptive lock.

Portas

2 X USB4®

2 X USB 3.2 Gen 1 Tipo-A

1 x HDMI® 2.1 TMDS1 x HDMI® 2.1 TMDS

1 X Jack de combinação de áudio

1 Leitor de cartão MicroSD

Teclado

Retroiluminação RGB de zona única personalizável com iluminação dinâmica do Windows Teclado ASUS ErgoSense com tecla Copilot e tecla de emoji

Tecnologia de redução de ruído

Touchpad

Touchpad ASUS ErgoSense

Tecnologia de touchpad inteligente Silencioso de touchpad

Áudio

Dolby Atmos®

Certificado pela Harmon Kardon

Amplificador inteligente

Amplificador de áudio ASUS

Bateria

70 Wh, até 18 horas de uso

Adaptador AC

90 W

Dimensões

352,6 x 227 x 14,7~15,9 mm

Peso