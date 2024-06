Vera é como um ChatGPT para a grelha: uma inteligência artificial que te ajuda a cozinhar

O ChatGPT e os sistemas de Inteligência Artificial (IA) parecem estar aqui para ficar, gostemos ou não. Vimos recentemente toda a tecnologia desse tipo que está sendo planejada para ser implementada na Copa América 2024 e agora confirmamos isso com a apresentação do Brisk It, uma churrasqueira potencializada por uma Inteligência Artificial chamada Vera que te ajudará a cozinhar qualquer coisa, mesmo que você não tenha a menor ideia de como fazer.

ANÚNCIO

Não podemos negar que no mundo da tecnologia, a IA revolucionou vários setores, desde o atendimento ao cliente até a análise de dados e design gráfico, mas algo um tanto inesperado está prestes a acontecer. A IA está pronta para conquistar um novo campo: a culinária, mais especificamente, a grelha.

Uma vez que a empresa Brisk It Grills apresentou seu novo grelhador inteligente alimentado por Vera, uma Inteligência Artificial que não só ajuda a planejar suas refeições e encontrar receitas, mas também pode cozinhar por você, assim como quando você dá uma instrução ao ChatGPT e a plataforma faz todo o trabalho, só que aqui o resultado é comestível.

Vera é um ChatGPT para sua grade de churrasco que praticamente cozinha por você

Esqueça de procurar receitas na internet ou pedir conselhos à sua sogra. Vera, a IA da Brisk It Grills, está aqui para se tornar sua chef pessoal. Com ela, você poderá desfrutar de pratos deliciosos sem precisar sujar a cozinha, graças ao design de sua grelha.

Em termos gerais, de acordo com o que relatam os colegas do Tech Radar, Vera trabalha em conjunto com as grelhas inteligentes Brisk It’s Origin 580 e Origin 940. Para usá-la, basta indicar o que deseja cozinhar e ela cuidará do resto, desde que todos os ingredientes estejam presentes:

Podes pedir-lhe para cozinhar um bife perfeitamente, defumar uma costela ou até mesmo preparar um banquete para 15 pessoas. A Inteligência Artificial de Vera ajustará a temperatura da grelha, controlará o tempo de cozimento e até mesmo notificará quando precisar fazer algum movimento adicional ou se a comida já estiver pronta.

O mais legal é que a Vera não só segue receitas ao pé da letra, mas também pode se adaptar às preferências do usuário. Se você for alérgico a algum ingrediente, a IA sugerirá receitas alternativas ou até mesmo você pode dizer a ela quais sobras de comida tem na geladeira, para que o aplicativo sugira uma nova ideia de prato.

ANÚNCIO

Brisk It Grills acertou em cheio com seu ChatGPT para churrasco

Brisk It Vera - Inteligencia Artificial

Além disso, Vera não só cozinha, mas também fornece informações em tempo real sobre o processo de cozimento. Ela chega ao ponto de até mesmo avisar quando é hora de virar o bife ou se a comida está queimando.

Esta é, em última análise, uma aplicação de Inteligência Artificial que todos estávamos esperando, não algo que coloque em risco o futuro da indústria de trabalho ou da própria humanidade. Pelo contrário, com a grade de Brisk It, quase se sentiria como num episódio de Os Jetsons.

Mas, embora as possibilidades oferecidas pelo Vera sejam impressionantes, é importante lembrar que se trata de uma tecnologia relativamente nova.

Então, nesta fase, é muito provável que Vera cometa erros ou que nem sempre consiga alcançar os resultados desejados. Mas, no final das contas, trata-se de um passo na direção certa.

O preço dessas grelhas? Bem, aí está o detalhe, elas variam de US$599 a US$999.