O TikTok forma um conselho consultivo de IA para criação de conteúdo de marketing

No prestigioso Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions, o TikTok, o famoso aplicativo de vídeos de propriedade da ByteDance, anunciou a formação do Symphony Collective.

Este conselho consultivo tem como objetivo principal explorar e promover o uso da inteligência artificial generativa na criação de conteúdo para fins de marketing, destacando assim o compromisso da plataforma com a inovação e o uso responsável da IA na publicidade digital.

O Symphony Collective é composto por um grupo diversificado de criadores de conteúdo, líderes de opinião de marcas importantes como Mondelez, Wendy's e a NBA, bem como representantes de agências de publicidade como OMD, Tinuiti e VaynerMedia.

De acordo com um comunicado de imprensa do TikTok, a missão deste coletivo é participar de diálogos cruciais sobre o desenvolvimento e a aplicação ética da IA nas estratégias de marketing criativo.

Participação de Criadores

David Ma, um criador que faz parte do Symphony, expressou seu entusiasmo pela iniciativa do TikTok de promover colaborações criativas com marcas usando ferramentas de IA.

“O TikTok tem sido um pioneiro em fornecer ferramentas criativas que me permitem colaborar de forma eficaz com marcas e estabelecer relacionamentos de longo prazo”, afirmou.

"É uma honra fazer parte do Symphony Collective para ajudar a testar e desenvolver novas soluções criativas impulsionadas pela IA", concluiu.

Também se destacaram várias inovações impulsionadas pela IA, como funções de dublagem semelhantes às ferramentas de tradução do YouTube e os Symphony Digital Avatars, que são avatares generativos de IA baseados em pessoas reais.

Estes avatares oferecem às marcas novas e criativas opções para porta-vozes de campanhas, incluindo avatares completamente licenciados e avatares personalizados desenvolvidos em colaboração com criadores reais.

Empresas de tecnologia como o Meta (anteriormente Facebook) também estão explorando aplicações de IA semelhantes, destacando a importância de considerar cuidadosamente as implicações éticas e a experiência do usuário.

De acordo com relatos, o Symphony Collective tem a tarefa de navegar por essas complexidades, fornecendo feedback sobre as iniciativas de IA da plataforma chinesa e testando novas funcionalidades antes de seu lançamento para o público em geral.