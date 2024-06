O passo-a-passo que você estava esperando: como recuperar um vídeo perdido do TikTok

Originalmente lançada como Douyin para o mercado chinês, e posteriormente introduzida internacionalmente como TikTok, esta rede social criada há menos de uma década conseguiu se consolidar como uma das mais populares do mundo, competindo com o Instagram de Mark Zuckerberg pelo primeiro lugar mundial. Esta aplicação cativou os mais jovens ao permitir a partilha e visualização de vídeos, com uma usabilidade intuitiva e múltiplas ferramentas para editar, personalizar e publicar conteúdos.

A sua ascensão foi tão meteórica que até alguns especialistas falam de “vício” nesta rede social, ao conseguir que milhões de usuários em mais de 150 países passem horas rolando em seu feed de vídeos. Nesse contexto, há um problema que assombra as pessoas que usam o TikTok diariamente: Entrar no aplicativo, ver um vídeo incrível e, de repente, ele se atualizar e viver apenas na sua memória.

Como recuperar um vídeo do TikTok

Você atualizou a página inicial por engano e agora há um vídeo que só existe em sua memória? Bem, você veio ao lugar certo. É normal que os usuários do TikTok percam vídeos interessantes ao atualizar acidentalmente o feed, mas não entre em pânico.

Recentemente, uma criadora de conteúdo chamada @trifidmedia compartilhou um hack curioso e talvez complicado para ajudar os usuários a recuperar seus TikToks. O mais curioso? É que funciona perfeitamente, é simples e você não levará mais do que um minuto para fazê-lo.

A seção "Para você" do TikTok geralmente mostra conteúdo relevante com base nas preferências do usuário. Mas também pode levar a frustrações quando é atualizada inadvertidamente, semelhante ao que acontece no Instagram. Por isso, em um vídeo recente, a influenciadora descreveu os passos para recuperar um vídeo perdido usando a função de busca do aplicativo.

"Simplesmente vá para a página de pesquisa do TikTok, digite um ponto e clique em buscar", explicou. Em seguida, o usuário deve selecionar "Ver histórico de reproduções", que aparece na parte superior da tela. Essa ação mostra imediatamente uma lista de vídeos assistidos recentemente, organizados do mais recente ao mais antigo, permitindo ao usuário recuperar o conteúdo que tanto desejava.

Além deste método, os usuários também podem acessar o histórico de reproduções diretamente a partir do "Centro de atividades" na seção de configurações do aplicativo, uma alternativa mais direta para revisar as atividades registradas, como vídeos assistidos, comentários feitos e pesquisas realizadas.

Embora o método da @trifidmedia seja menos conhecido, muitos usuários o classificaram como ótimo e eficaz, além de ser muito menos complicado em comparação com a forma tradicional de ir às configurações do aplicativo. Por isso, como era de se esperar, a postagem da criadora acumulou quase 5 mil curtidas e se encheu de comentários de agradecimento.