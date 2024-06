HONOR se une à batalha dos dobráveis pequenos: aqui está o seu novo Magic V Flip

A marca global de tecnologia HONOR apresentou a mais recente adição à sua linha de produtos dobráveis, o novo HONOR Magic V Flip. É o primeiro “flip phone” da marca, marcando assim o seu caminho nos dobráveis pequenos, telefones que estão aumentando sua presença globalmente.

"Desenhado para oferecer excelência visual e elevar a experiência do usuário", conforme indicado pela HONOR, este novo Magic V Flip vem carregado de surpresas, como uma tela externa de qualidade superior, interações de vanguarda, capacidades excepcionais de câmera de retrato e uma bateria que chama bastante a atenção.

Honor Magic V Flip Celular

De Shenzen, China, tivemos um primeiro contato com a equipe e o design é divino. Vem em 3 cores e uma quarta que corresponde a uma colaboração para uma edição especial. Um detalhe não menos importante: é o smartphone mais fino e leve desta categoria.

Vamos por partes para te contar todos os detalhes!

Com um extraordinário painel HDR LTPO de 4 polegadas e uma relação tela/corpo de 85%, o HONOR Magic V Flip apresenta a maior tela externa no setor de smartphones dobráveis. A tela externa oferece modos de tela completa ou dividida.

Honor Magic V Flip Smartphone

O primeiro modo inclui uma área de lembretes, uma de vídeo de longa duração e outra de aplicativos. A área de lembretes mantém os usuários informados com detalhes essenciais como a hora e notificações, garantindo que nenhuma mensagem importante passe despercebida. Com uma relação de aspecto de quase 16:9 na seção de aplicativos, a tela externa se adapta perfeitamente e é compatível com mais de 40 aplicativos diferentes, oferecendo máxima flexibilidade e conveniência.

Por outro lado, a câmera frontal está localizada na parte inferior esquerda da tela externa para facilitar o manuseio com uma mão quando o dispositivo está dobrado.

Bateria de alta qualidade, com uma iluminação potente

Com uma taxa de atualização adaptável de 0,1 Hz a 120 Hz, o HONOR Magic V Flip garante um consumo otimizado de bateria. Juntamente com as avançadas inovações de conforto ocular da HONOR, o HONOR Magic V Flip oferece uma experiência de visualização confortável em todas as condições de iluminação, graças ao seu brilho máximo de 3000 nits.

Honor Magic V Flip Celular

Além disso, o HONOR Magic V Flip garante uma transição perfeita entre as telas interna e externa. Seja para chamadas, navegação, gravação, temporizador, transmissão de música ou exercícios, os usuários podem facilmente continuar suas atividades entre elas.

Para além disso, o design do ecrã externo do HONOR Magic V Flip apresenta um estilo e estética distintivos. Com vários temas de design, desde relógios de luxo intemporais até as funcionalidades divertidas do Cubo de Rubik e AOD de ecrã completo durante todo o dia, o dispositivo consegue ser altamente personalizável.

Fotografia de alta qualidade

É inegável que no campo da fotografia a HONOR sempre conseguiu se destacar, e este equipamento não é exceção. Equipado com uma câmera principal de 50 MP, uma câmera macro, ultra grande angular de 12 MP e uma lente selfie de 50 MP, o HONOR Magic V Flip está preparado para tudo.

Graças à Câmara Principal de 50MP que vem com um sensor Sony IMX906 de 1/1.56 polegadas e tecnologia de pixel binning 4-em-1 equivalente a um tamanho de pixel de 2.0μm, os usuários podem capturar imagens cativantes e bem iluminadas que permanecem claras em qualquer configuração de iluminação.

Honor Magic V Flip Smartphone

O sensor principal possui estabilização dupla com OIS+EIS, tecnologia que minimiza eficazmente o desfoque e as tremidas em cada foto. A câmera selfie de 50 MP incorpora um sensor Sony IMX816 e suporta foco automático (AF). Além disso, o poderoso motor HONOR AI Portrait Engine leva o sistema de câmeras a outro nível ao aprimorar cada retrato e selfie com efeitos bokeh de aparência profissional, maior clareza e detalhes.

Como primeiro smartphone HONOR equipado com recursos de aprimoramento fotográfico em grupo de Inteligência Artificial, o dispositivo também oferece uma série de funções avançadas de IA, como a melhoria de detalhes em cada retrato e a correção de olhos fechados, entre outras funções. Além disso, o HONOR Magic V Flip desbloqueia uma experiência fotográfica flexível e incomparável para os usuários, incluindo recursos como hovering, modo DV, visualização em tela dupla e vídeo em time-lapse 4K.

Bateria HONOR de Silicone-Carbono de 4,800 mAh com conectividade para o dia todo

Equipado com uma bateria de Silicone-Carbono de 4800 mAh, o HONOR Magic V Flip estabelece um novo padrão para os smartphones dobráveis com sua magnífica autonomia.

Honor Magic V Flip Celular

Juntamente com sua exclusiva tecnologia HONOR Wired SuperCharge de 66W, os usuários podem recarregar rapidamente o dispositivo em 45% em 15 minutos, permitindo-lhes desfrutar de todas as suas atividades por longas horas enquanto estão em movimento.

Design ultrafino que combina durabilidade e portabilidade ótimas

Com um design ultrafino e leve, o HONOR Magic V Flip estreia como o telefone dobrável mais fino do mercado. Com uma espessura de apenas 14,89 mm quando dobrado e um peso de apenas 193 g, o dispositivo desliza sem esforço no bolso, garantindo máxima portabilidade.

Honor Magic V Flip UAL

Além disso, o seu exterior integra aço de blindagem patenteado da HONOR e uma folha de aço ultrafina de qualidade aeroespacial, proporcionando uma durabilidade máxima que resiste ao desgaste diário, como comprovado pela cobiçada certificação de durabilidade da SGS.

Experiência do usuário fluida com maior produtividade

Com o poderoso MagicOS 8.0 funcionando no sistema operacional móvel Android 14, o HONOR Magic V Flip oferece uma experiência de usuário fluida e intuitiva graças à sua robusta série de funções inteligentes como Magic Portal, Magic Ring e Cápsula Mágica, entre outros.

O HONOR Magic V Flip vem equipado com a plataforma móvel Snapdragon 8+ Gen 1, que garante alto desempenho e produtividade em nível profissional em um design compacto. O dispositivo também é equipado com o chipset de melhoria de RF HONOR C1+, que otimiza as capacidades de telecomunicação e conexões com a Internet.

Honor Magic V Flip Surpreendente

Apresentação do HONOR Magic V Flip Edição Especial: Onde a moda se une à tecnologia

Também apresentamos a Edição Especial HONOR Magic V Flip, uma harmoniosa fusão de moda e tecnologia criada em colaboração com o renomado ícone da moda global Jimmy Choo. Esta edição exclusiva combina a elegância dos cristais e do verde esmeralda, utilizando técnicas de chapeamento de cristais em nível micrométrico para recriar seu fascinante brilho.

Honor Magic V Flip

Inspirado nos relógios de gravidade, o dispositivo apresenta perfeitamente uma tela sofisticada com uma estética de alta costura, oferecendo aos usuários uma experiência verdadeiramente única.

Cores, preço e disponibilidade

O HONOR Magic V Flip, disponível em três cores impressionantes: Rosa Champanhe, Branco Camélia e Preto Íris. Ainda não está à venda nas lojas, mas nos informaram que na China será nos próximos dias. E quanto ao mercado da América Latina? Vamos informar assim que tivermos novidades, incluindo, é claro, os preços.