Elon Musk revela que ele nomeou a OpenAI e critica a direção que a IA tomou com o ChatGPT

Elon Musk é uma figura controversa em quase todos os aspectos de sua vida. Mas um dos episódios que mais chamou a atenção nos últimos anos é, sem dúvida, toda a questão de sua disputa com OpenAI, Sam Altman e todas as pessoas por trás da Inteligência Artificial do ChatGPT, onde agora surgiu uma revelação tremenda que poderia nos ajudar a entender melhor por que o herdeiro multibilionário mantém a rixa contra este projeto.

No passado, já detalhamos de forma pontual a crônica da briga entre Altman e o CEO da Tesla Motors, onde contamos como ambos iniciaram a OpenAI juntos e como amigos, sob a ideia romântica de impulsionar a Inteligência Artificial por terrenos supostamente éticos, até que algo aconteceu que resultou na ruptura entre Elon e Sam.

Mas há algo que não sabíamos, uma variável na equação que muda tudo, ou pelo menos torna mais dramático: a pessoa que idealizou o nome da OpenAI teria sido justamente Elon Musk.

Elon Musk deu nome à OpenAI e está novamente enfrentando o ChatGPT ao lado de Sam Altman

De acordo com um relatório do Business Insider, Elon Musk, durante uma entrevista no festival Cannes Lions, aproveitou a oportunidade para aprofundar um pouco mais com sua audiência sobre seu papel fundamental na criação da OpenAI, a organização "sem fins lucrativos" que se tornou uma referência no desenvolvimento de Inteligência Artificial, graças ao ChatGPT.

Musk, que co-fundou a OpenAI em 2015 juntamente com Sam Altman, revelou durante o evento que foi ele quem concebeu o nome da OpenAI, inspirado no conceito de "código aberto". No entanto, ele não hesitou em expressar sua insatisfação com a direção que a empresa tomou desde sua saída em 2018:

Elon Musk Nem tudo são flores para o herdeiro sul-africano

“Era em grande medida um mundo muito unipolar em que o Google dominava completamente a IA. A OpenAI era uma organização sem fins lucrativos com muitas boas intenções. O ‘aberto’ na OpenAI significava ‘código aberto’, e eu dei esse nome a ela.”

“Agora é de código fechado para uma IA de ganho máximo, o que é diferente do que era pretendido. Não sei como chegou lá.”

O herdeiro multibilionário criticou severamente a decisão da instituição de se tornar uma empresa com fins lucrativos em 2019, associando-se agora com a Microsoft e aceitando investimentos consideráveis.

Elon Musk parece estar certo

Mas como bem sabemos, as críticas de Musk à OpenAI não são novas. No passado, ele acusou a empresa de trair seus princípios fundacionais e de perseguir objetivos que não coincidem com sua visão original.

Os episódios recentes, nos quais até Scarlett Johansson processou a instituição, parecem apenas confirmar o que o herdeiro disse.

A intervenção de Elon Musk em Cannes Lions destaca o debate em torno do futuro da Inteligência Artificial.

Sem dúvida, as declarações de Elon irão alimentar este debate em curso, mas podemos concluir que desta vez talvez não esteja exagerando.