WhatsApp: explicamos passo a passo como bloquear contas de SPAM sem abrir o aplicativo

Neste ponto, acredito que todos nós tenhamos recebido uma mensagem do WhatsApp com um código de um país exótico como Indonésia, Sri Lanka, Mauritânia ou Samoa Ocidental. Isso é uma das muitas formas como os cibercriminosos enganam os usuários do serviço de mensagens da Meta.

Geralmente, eles oferecem trabalhos no YouTube nos quais, simplesmente assistindo a vídeos ou clicando, você vai ganhar quantias de dinheiro muito atraentes para o esforço que você vai fazer. Não caia nessa, de alguma forma eles vão te enganar.

Seja através do método de phishing, no qual você compartilha suas informações pessoais, ou pior, lhes envia dinheiro, os golpistas estão procurando algo de você em que certamente sairá perdendo. Em alguns casos, até mesmo compartilham um link para baixar um arquivo que vem com malware instalado, corrompendo assim seu celular ou computador.

É por isso que nem sequer é recomendável abrir o chat quando você sabe que o número que está te escrevendo é um desses golpistas. Por isso, explicamos como bloquear esses chats sem sequer ter de abrir o aplicativo.

Bloquear conversas do WhatsApp sem abrir o aplicativo

Para bloquear as conversas do WhatsApp sem abrir o aplicativo, você terá que ativar as notificações na tela de bloqueio.

Acesse as configurações

Procure a opção Apps

Selecione WhatsApp

Ative a função Mostrar notificações na tela de bloqueio

Depois disso, você poderá visualizar rapidamente as mensagens que recebe e, quando aparecer uma dessas fraudes, sem precisar entrar no WhatsApp, você poderá bloqueá-las sem ler a mensagem e assim evitar clicar em qualquer link suspeito.

Prefixos de contatos do WhatsApp relacionados a golpes

+62 (Indonésia)

+685 (Samoa Ocidental)

+27 (África do Sul)

+216 (Tunísia)

+94 (Sri Lanka)

+256 (Uganda)

+222 (Mauritânia)

Nenhum destes países tem o português como língua nativa. Em nenhuma destas nações existem sedes do Mercado Livre, Amazon ou YouTube. Portanto, se alguém com um desses prefixos entrar em contato com você oferecendo um trabalho para assistir vídeos e clicar em links, tenha em mente que estão tentando te enganar.