A NVIDIA supera a Microsoft e Apple como a empresa mais valiosa do mundo: o fim de uma era

Lembram-se quando a NVIDIA era uma empresa cuja popularidade e campo de atuação se limitava apenas ao mundo dos videogames? Parece que esses dias estão bem distantes agora e a realidade para a empresa é outra. Acontece que essas placas gráficas não são apenas ótimas para rodar o Grand Theft Auto Online, mas também ajudam na mineração de criptomoedas e podem servir como base de suporte para processar toneladas de informações em sistemas de Inteligência Artificial como o ChatGPT e outros. Assim, entre esse e outros fatores, a empresa acabou de superar a Microsoft para se tornar a empresa mais valiosa do planeta.

Menos de duas semanas após destronar a Apple do segundo lugar, como reportado pela agência Reuters na época, agora o gigante NVIDIA chegou ao topo, oficialmente se posicionando há algumas horas como a empresa mais valiosa do planeta, com um valor de mercado estimado em US$ 3.335 trilhões.

Este crescimento meteórico é atribuído em grande parte à posição dominante da NVIDIA no mercado de GPUs, componentes que se tornaram essenciais para o desenvolvimento de sistemas de Inteligência Artificial Generativa, como Gemini, DALL-E, ChatGPT, Apple Intelligence e outros.

A NVIDIA alcança o topo esmagando a Apple e a Microsoft

De acordo com um relatório do Investors Business Daily, na terça-feira, 18 de junho de 2024, ao fechar do mercado, as ações da NVIDIA estavam sendo negociadas a US$ 135,58, o que representa um aumento de US$ 4,60 em relação ao dia anterior. Esse aumento impulsionou a capitalização de mercado da empresa acima de US$ 3,335 trilhões.

Com isso, a empresa conseguiu superar gigantes tecnológicos que pareciam inatingíveis, como a Microsoft, que ficou para trás com USD $3,32 trilhões, a Apple com USD $3,29 trilhões ou o Google, que é ‘menor’ com seus USD $2,17 trilhões de valor.

Logo de NVIDIA. Imagen: NVIDIA |

Na verdade, até agora em 2024, as ações da NVIDIA aumentaram 160%, e apenas em fevereiro deste ano, a empresa ultrapassou a marca de US$ 2 trilhões em sua capitalização de mercado. Portanto, parece que a empresa não tem freio no momento.

E de fato, parece que as coisas estão prestes a ficar ainda mais intensas para a empresa, pois têm um projeto-chave em andamento que poderia representar ainda mais dinheiro para eles.

A NVIDIA precisará de uma carteira maior com Blackwell

É um fato que, neste momento, a NVIDIA parece uma locomotiva e esse desempenho sólido seria apenas o prelúdio para o lançamento de sua nova arquitetura de GPU Blackwell no final deste ano, que estará integrada no chip B200, promovido pela empresa como ‘o chip mais poderoso do mundo’.

NVIDIA - Archivo (NVIDIA/Europa Press)

Segundo o CEO da NVIDIA, Jensen Huang, as unidades Blackwell terão um preço entre US$ 30.000 e US$ 40.000 cada, então a empresa planeja lançar novos chips de IA anualmente e, com todos esses fatores, a conclusão óbvia é que eles vão precisar de uma carteira maior.

O domínio da empresa no setor de GPUs parece inabalável. Enquanto essa loucura por sistemas de Inteligência Artificial continuar, a empresa continuará recebendo caminhões cheios de dinheiro. Algo que era meio inconcebível há apenas uma década.