Whatsapp com ‘Divertida Mente 2′: personalize o aplicativo com a emoção que te representa

O filme Divertida Mente 2 foi lançado nos cinemas e tem sido muito bem recebido pelo público devido à sensação causada pela chegada de novas emoções na vida da adolescente Riley, que fizeram muitos adultos se identificarem.

As novas emoções são parte das aventuras com as quais o seu personagem tem que lidar, e a adaptação à vida real tem sido tão perfeita que as críticas positivas não param de chegar.

No meio da agitação causada pelo filme da Disney e Pixar, o Whatsapp já possui um modo ‘Divertida Mente 2′ com o qual você pode personalizar seu celular com o que está mais comentado no momento.

Você pode adaptar seu Whatsapp para o modo ‘Divertida Mente 2′ desta forma

Agora será possível decorar o Whatsapp com a emoção que mais te representa de 'Divertida Mente 2', embora seja importante esclarecer que não será possível fazê-lo diretamente do aplicativo, mas sim que você terá que usar algumas ferramentas adicionais para conseguir isso.

Passos a seguir para tornar o teu Whatsapp mais divertido

O primeiro passo será baixar o Nova Launcher, uma ferramenta que permitirá que você modifique a aparência da sua tela inicial e aplicativos.

A seguir, escolha pelo menos três imagens de 'Divertida Mente 2': uma horizontal, uma vertical e uma quadrada. É aqui que você poderá escolher a emoção que deseja ou optar por incluir todas elas.

Imediatamente personalize o logotipo do WhatsApp, então você precisará abrir o Nova Launcher e procurar o ícone do WhatsApp. Mantenha pressionado o ícone e selecione ‘Editar’, em seguida, escolha a imagem quadrada do filme que você selecionou e ajuste-a para que fique bem.

Depois, altere o plano de fundo das conversas, para isso você deve ir para WhatsApp > 'Configurações' > 'Conversas' > 'Plano de fundo', e então selecione a imagem vertical que escolheu e ajuste-a perfeitamente.

O teclado também pode ser personalizado se você quiser ir além com os personagens. Para isso, você precisará baixar o aplicativo Gboard do Google, que permite usar fundos personalizados. Depois de baixá-lo, escolha a imagem horizontal selecionada anteriormente e configure-a como fundo do teclado.

Antes de começar esses passos, certifique-se de escolher imagens de alta qualidade para que a imagem do seu WhatsApp não fique com má aparência.