Viajar para Marte pode exigir diálise, desafiando planos de colonização devido aos riscos à saúde

Sem dúvida, um dos objetivos da exploração espacial é conhecer mais sobre Marte, o quarto planeta do sistema solar e nosso vizinho mais próximo. E, claro, a habitabilidade do Planeta Vermelho é um tema de interesse devido às suas condições que, em certos aspectos, podem lembrar as da Terra primitiva. Por exemplo, a presença de gelo nos polos e possíveis reservas de água subterrânea são pistas de um possível futuro nesse planeta.

No entanto, um estudo recente do University College de Londres (UCL) revelou efeitos preocupantes das viagens espaciais na saúde renal, colocando em dúvida a viabilidade de futuras missões a Marte, o que poderia até descartar os planos de colonização.

Astronauta O futuro da exploração espacial aponta para a colonização de Marte (Nisian Hughes/Getty Images)

Viajar para Marte pode exigir diálise

Um estudo publicado em Nature Communications revelou uma análise extensiva sobre o impacto da microgravidade e da radiação cósmica nos rins, utilizando dados de astronautas e experimentos com ratos.

A pesquisa, considerada uma das mais extensas até o momento, descobriu que os rins podem sofrer deformações significativas no espaço exterior. Como? Os túbulos renais, fundamentais para regular o equilíbrio de cálcio e sal no corpo, mostraram sinais de encolhimento após menos de um mês no espaço, uma descoberta observada tanto em humanos quanto em ratos.

Esse deterioro se torna preocupante para a comunidade científica, já que até agora a formação de cálculos renais no espaço era atribuída apenas à perda óssea causada pela microgravidade, que aumenta os níveis de cálcio na urina.

Além disso, o estudo mostra que a microgravidade pode alterar a forma como os rins processam os sais, o que pode levar a sérios problemas renais a longo prazo. Nesse sentido, a radiação também foi considerada na pesquisa, mas os cientistas apontaram que a microgravidade tem um impacto mais direto nessas mudanças, embora ainda não compreendam completamente a interação entre essas duas variáveis.

Além disso, uma das descobertas mais alarmantes deste estudo foi que os ratos expostos à radiação simulada por dois anos e meio sofreram danos permanentes nos rins e uma perda significativa da função renal. Isso levanta uma série de preocupações sobre a saúde dos astronautas em missões de longa duração, como uma viagem a Marte, mas também abre a porta para a busca de soluções, como o desenvolvimento de tecnologias ou tratamentos farmacêuticos para mitigar esses efeitos prejudiciais.

"Se não desenvolvermos novas formas de proteger os rins enquanto um astronauta viaja para Marte, é possível que ele precise de diálise para a viagem de volta", sentenciou o autor principal da pesquisa, Keith Siew.