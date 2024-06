Tão prejudiciais quanto o tabaco: Estados Unidos propõem que as redes sociais exibam avisos

Sem dúvida, desde que as redes sociais se massificaram, revolucionaram a forma como nos comunicamos e também como nos conectamos. Plataformas como Facebook, Instagram, TikTok ou X (rede social anteriormente conhecida como Twitter) são uma ponte para que as pessoas de todo o mundo compartilhem suas experiências, se conectem entre si e compartilhem aspectos do seu dia a dia. Além disso, essas plataformas servem como ferramentas fundamentais no marketing de hoje, aproximando as marcas para além dos comerciais.

ANÚNCIO

Com mais de 3,5 bilhões de usuários ativos globalmente, as redes sociais são parte fundamental de nossas vidas. No entanto, também podem apresentar certos perigos que geralmente ignoramos. A solução? Para o cirurgião-geral dos Estados Unidos, deveria ser colocar etiquetas de advertência, assim como é feito atualmente na indústria de cigarros.

Redes sociais podem ser tão prejudiciais quanto o tabaco AP Foto/Andrew Harnik (Andrew Harnik/AP)

Etiquetas de aviso nas redes sociais

Recentemente, o cirurgião geral dos Estados Unidos, Vivek Murthy, propôs que plataformas de redes sociais como TikTok e Facebook incorporem etiquetas de advertência sobre os possíveis danos à saúde mental dos adolescentes.

Esta iniciativa surge em um contexto em que as redes sociais estão sendo cada vez mais questionadas, assim como as empresas de tabaco foram em seu tempo, pelos efeitos nocivos de seus produtos sem informar adequadamente o consumidor.

Murthy, que apresentou sua proposta em uma coluna no The New York Times, sugere que esses avisos podem aumentar a conscientização sobre os perigos das redes sociais e incentivar mudanças no comportamento dos usuários mais jovens. Por isso, ele cita estudos sobre o tabaco que apoiam a eficácia dos rótulos de advertência e menciona uma pesquisa onde 76% dos pais latinos afirmaram que um aviso do cirurgião geral os motivaria a limitar ou monitorar o uso de redes sociais por parte de seus filhos.

As redes sociais continuam a envolver os mais pequenos Freepik (Freepik)

De fato, Murthy também esclareceu que as etiquetas por si só não tornarão as redes sociais seguras para os jovens, mas ainda assim insiste que servirão como um lembrete constante dos riscos associados. E pediu, por exemplo, que as mesmas plataformas compartilhem seus dados sobre os efeitos na saúde com cientistas independentes e permitam auditorias de segurança independentes.

Em relação à viabilidade, para implementar essa medida seria necessário o desenvolvimento de uma regulamentação pelo Congresso que considere a rotulagem, mas também proteja "os jovens" do assédio, abuso e exploração online, e da exposição à violência extrema e ao conteúdo sexual que com muita frequência aparece nas transmissões baseadas em algoritmos.

ANÚNCIO

“As empresas devem ser exigidas a compartilhar todos os seus dados sobre os efeitos na saúde com cientistas independentes e o público (atualmente não o fazem) e permitir auditorias de segurança independentes. Embora as plataformas afirmem que estão tornando seus produtos mais seguros, os americanos precisam de mais do que palavras. Precisamos de provas”, enfatizou o profissional de saúde.

No entanto, embora isso tenha sido apenas uma coluna de opinião do cirurgião geral dos Estados Unidos e não um projeto de lei, contribuiu para intensificar o debate, ao mesmo tempo em que o Meta e outras grandes empresas de tecnologia enfrentam processos em vários estados do país norte-americano, como a recente denúncia da cidade de Nova York contra o TikTok, Meta, Snap e YouTube, por contribuírem para a crise nacional de saúde mental juvenil.