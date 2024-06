Esta poderia ser uma das atualizações mais importantes na história do WhatsApp

O WhatsApp tem experimentado numerosas atualizações significativas desde seu lançamento em 2009. Essas atualizações adicionaram novas funcionalidades, melhoraram a experiência do usuário e ampliaram as capacidades do aplicativo. A possibilidade de enviar fotos chegou em 2010 e marcou um antes e um depois na forma como nos comunicamos. Capturar e compartilhar momentos com nossos contatos se tornou uma prática comum, enriquecendo nossas conversas.

Em 2011, os grupos de chat foram lançados para unir amigos, familiares e colegas em um mesmo espaço virtual. Até 256 pessoas podiam estar em contato simultaneamente, dinamizando a comunicação em grupo. Enquanto isso, em 2013, as mensagens de voz se tornaram uma alternativa rápida e conveniente para nos comunicarmos, especialmente quando escrever não era prático ou confortável.

Em 2015, o aplicativo se expandiu para a web, permitindo aos usuários conversar a partir do conforto de seus computadores, enquanto as chamadas de voz gratuitas desafiavam os provedores de telefonia tradicional apenas um ano depois, expandindo-se para chamadas em grupo em 2021. Em 2017, os adesivos surgiram na cena, oferecendo uma forma divertida e expressiva de comunicação. Um toque de humor e criatividade às conversas.

O WhatsApp está prestes a se tornar um tradutor universal

Agora, o WhatsApp está preparando uma nova função que mais uma vez revolucionará a forma como as pessoas se comunicam: a transcrição de mensagens de voz com tradução em tempo real. Segundo o WaBetaInfo, o popular aplicativo de mensagens está trabalhando arduamente nesta inovadora ferramenta que permitirá aos usuários:

Obter o texto das notas de voz: não será mais necessário adivinhar o que uma mensagem de áudio diz, agora você poderá lê-la diretamente na tela

Traduzir para vários idiomas: recebe mensagens de voz em idiomas que não domina? Não há problema! A transcrição do WhatsApp pode traduzi-las para inglês, espanhol, português, russo e hindi, e possivelmente mais no futuro!

Se tornar um intérprete em tempo real: esta função transforma o WhatsApp em uma ferramenta essencial para aqueles que se comunicam com pessoas de diferentes culturas ou que não dominam o mesmo idioma

Como vai funcionar?

A transcrição de notas de voz estará disponível na próxima atualização beta do WhatsApp. Para utilizá-la, só precisará:

Selecionar o idioma de destino: escolha o idioma para o qual deseja que a nota de voz seja traduzida

Reproduzir áudio: depois de selecionar o idioma, a transcrição aparecerá na tela enquanto a mensagem de voz é reproduzida

Esta nova funcionalidade oferece inúmeras vantagens para os usuários do WhatsApp:

Acessibilidade: facilita a comunicação para pessoas com dificuldades auditivas ou que não compreendem o idioma da mensagem de voz

Conforto: elimina a necessidade de usar aplicativos de terceiros para transcrever ou traduzir notas de voz

Eficiência: poupa tempo e esforço ao permitir a leitura rápida do conteúdo das mensagens de áudio

Conexão global: quebra as barreiras do idioma e facilita a comunicação com pessoas de todo o mundo

Como obter a versão beta?

Se quiser experimentar esta função antes de todo mundo, você pode participar do programa beta do WhatsApp. Para isso, siga estes passos:

No Android:

Abra a Google Play Store

Pesquise “WhatsApp” e selecione o aplicativo

Desloque para baixo até encontrar a seção “Torne-se um testador beta”

Selecione “Quero participar” e confirme sua decisão

Aguarde até que a atualização para a versão beta esteja disponível e instale-a

No iOS:

Baixe o aplicativo TestFlight na App Store.

Abra o TestFlight e aceite o convite para se juntar ao programa beta do WhatsApp. Você pode obtê-lo no site oficial do WhatsApp Beta ou através de fontes confiáveis.

Instale a versão beta do WhatsApp através do TestFlight.

Tenha em mente que os programas beta podem ter vagas limitadas e apresentar falhas ou erros devido às funções ainda estarem em desenvolvimento.