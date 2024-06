Elon Musk revela que já está trabalhando na parte 4 de seu Plano Mestre para a Tesla

Imagem: Financial Times |

Ninguém pode discutir que Elon Musk é uma pessoa complexa com múltiplas nuances e toneladas de decisões controversas, mas ainda assim ele conseguiu impulsionar e manter algumas empresas que são referência global, como a SpaceX ou a Tesla Motors. No entanto, é certo que a montadora não está passando pelo seu melhor momento, em grande parte devido ao seu próprio dono.

ANÚNCIO

Quando revisamos os cinco fracassos financeiros mais notórios de Elon Musk, nos deparamos com uma situação peculiar. Onde o magnata, em mais de uma ocasião, colocou a empresa de carros em apuros, seja por causa dos bônus que é obrigado a dar, por suas ideias que resultam em multas milionárias de entidades reguladoras ou por ideias malucas como aquele assunto dos robotáxis.

Imagem: Arquivo | A explosão do foguete Starship da SpaceX, o colapso do Twitter e a queda nas ações da Tesla deixaram Elon Musk mais pobre

O panorama parece complicado, mas agora, para surpresa de todos, o milionário usou sua rede social favorita para revelar que na verdade tudo estaria bem e que iniciou uma nova fase de sua estratégia principal para levar a empresa de automóveis à glória.

Elon Musk diz que a fase 4 do seu Plano Mestre para a Tesla Motors já começou

Resulta que Elon Musk,, que ainda atua como CEO da Tesla, anunciou através de sua conta oficial no X (antigo Twitter) que já está trabalhando no ‘Plano Mestre da Tesla Parte 4′, que seria a última entrega de uma estratégia que tem guiado (em teoria) o sucesso da empresa nos últimos anos.

As duas primeiras partes do plano mestre de Musk, publicadas em 2006 e 2016, respectivamente, foram fundamentais para o crescimento da Tesla. Neles, foram estabelecidos objetivos claros que impulsionaram o desenvolvimento de veículos elétricos cada vez mais acessíveis e a integração de energia renovável.

Na verdade, até agora, a Tesla alcançou a maioria dos pontos estabelecidos nessas duas primeiras partes. Mas em 2023, Musk apresentou a parte 3 de seu “Plano Mestre”, com uma mudança significativa em comparação com as entregas anteriores.

Em vez de focar em produtos específicos, este plano estava centrado na transição global para uma economia sustentável através da adoção em massa de veículos elétricos e energia renovável. Mas a realidade é que nesta fase as coisas têm sido cheias de mudanças.

ANÚNCIO

Nos últimos meses, Musk adiou, alterou ou até mesmo eliminou alguns dos objetivos estabelecidos na Parte 3, como o desenvolvimento de um Tesla de baixo custo que morreu e ressuscitou mais de uma vez.

A parte 4 do Plano Mestre da Tesla trata de quê?

Embora Musk não tenha revelado os detalhes, ele descreveu esse plano como ‘épico’. Analisando suas obsessões recentes e o estado do mercado, é muito provável que ele se concentre em duas áreas-chave:

Condução autônoma: Onde o objetivo final poderia ser alcançar uma condução completamente segura e confiável, capaz de superar amplamente as capacidades dos condutores humanos.

Onde o objetivo final poderia ser alcançar uma condução completamente segura e confiável, capaz de superar amplamente as capacidades dos condutores humanos. Robótica: com o desenvolvimento de produtos robóticos inovadores ou a integração de autômatos à sua equipe, seja na fábrica ou com o assunto dos robotáxis.

Elon Musk e Tesla Motors | Imagem: The Independent

Embora a Parte 3 do Plano Mestre ainda não tenha sido completamente concluída, a ambição de Musk não para, e isso temos testemunhado ao longo dos anos.

O Plano Mestre em sua parte 4 é apresentado como um capítulo emocionante na história da Tesla, com o potencial de levar a empresa a novos horizontes em áreas como direção autônoma e robótica.

Apenas falta que Elon detalhe do que se trata na realidade e que a Tesla o publique oficialmente em seu blog da empresa.