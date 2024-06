Dragon Ball Daima: revelam novas imagens que mostram modificações na versão pequena de Goku

No meio dos anúncios da participação de um painel de Dragon Ball na próxima Comic Con de San Diego 2024, alguns desenhos do Goku apareceram nas redes sociais. São da versão pequena, que encolhe aparentemente por um feitiço, nas aventuras que teoricamente deveriam começar em outubro deste ano.

ANÚNCIO

Os 40 anos de existência de Dragon Ball serão celebrados com o lançamento de um novo anime chamado Dragon Ball Daima, que até onde sabemos é uma história independente do que vimos no mangá de Dragon Ball Super.

Desde que anunciaram este lançamento, revelaram que será uma web série de 20 episódios. A trama é que, por alguma razão, que por enquanto parece mágica, todos os personagens se tornam pequenos.

Já havia sido compartilhadas as imagens dos personagens principais. Mas agora publicaram uma versão do Goku com algumas alterações na sua ilustração, conforme a crítica de @Supachronicles.

Basicamente, há algumas pequenas modificações na sombra do traje e no estilo dos desenhos.

Dragon Ball na Comic Con de San Diego

"Dragon Ball vai aparecer novamente na convenção de cultura pop deste ano, a Comic-Con International: San Diego!", foi o que informou o site oficial da franquia.

“A SDCC 2024 será realizada no Centro de Convenções de San Diego, nos Estados Unidos, de quinta-feira, 25 de julho, a domingo, 28 de julho. Está programada uma noite especial de pré-visualização antes do evento na quarta-feira, 24 de julho. Eles acrescentaram em seu comunicado: ‘Haverá até mesmo um estande especial de Dragon Ball no local!’.”