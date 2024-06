Samsung Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, Galaxy Watch 7 e mais: tudo que esperamos no Galaxy Unpacked

Acontece que os rumores eram praticamente verdadeiros. Surpreendentemente e praticamente para roubar toda a nossa atenção neste fim de semana, a Samsung acabou por vazar que realizará uma conferência Galaxy Unpacked, onde, a julgar pela imagem promocional, tudo sugere que será apresentada a nova geração de smartphones dobráveis.

Em abril, os loucos do SamMobile haviam informado exclusivamente que a empresa apresentaria seus novos dispositivos em 10 de julho de 2024, e agora um novo vazamento, não relacionado à empresa, mas com material gráfico que acabou vindo de lá, vem para abalar tudo.

Estaríamos a poucas semanas, menos de um mês, de a empresa sul-coreana mostrar sua nova geração de smartphones dobráveis, com algumas novidades interessantes em termos de hardware, aparentemente.

Mas a informação deve ser tratada com absoluta discrição, dada a ordem em que as coisas ocorreram.

O Samsung Galaxy Z Fold 6 estaria ao virar da esquina

O Evan Blass, um conhecido leaker no X (antes Twitter), publicou um GIF que mostra um contador regressivo oficial para o evento Galaxy Unpacked. O cronômetro atinge o seu ápice revelando que o evento ocorrerá exatamente em 10 de julho de 2024 às 22:00 KST.

Espera-se que a Samsung publique no seu newsroom o site oficial do evento a qualquer momento para finalmente torná-lo realidade, mas aqui na FayerWayer temos uma ideia clara do que seria apresentado no evento, com base nos rumores já vistos.

Samsung Galaxy Z Fold 6: O futuro dos smartphones dobráveis está aqui

O Samsung Galaxy Z Fold 6 seria a nova aposta da Samsung no mercado de smartphones dobráveis. Espera-se que este dispositivo tenha um design mais refinado que seu antecessor, com uma dobra menos visível e uma tela mais resistente. Além disso, há rumores de que o Galaxy Z Fold 6 terá um processador mais potente, uma câmera aprimorada e uma bateria de maior duração.

Samsung Galaxy Z Flip 6: algo mais compacto mas elegante

Samsung Z Flip 5 SAMSUNG (SAMSUNG/Europa Press)

O Galaxy Z Flip 6, por sua vez, também teria um design aprimorado, com materiais mais resistentes e o mesmo foco em tornar sua dobra quase invisível. Além disso, há rumores de que o Galaxy Z Flip 6 terá uma tela externa maior e uma câmera aprimorada.

Galaxy Watch Ultra e Watch 7 seriam inevitavelmente mostrados

O Samsung Galaxy Watch 7 incluirá novas funções de saúde e fitness, como um sensor de glicose no sangue e um monitor de pressão arterial. A promessa mais frequente nos relatórios é que terá uma bateria de maior duração e é melhor que cumpram.

Enquanto o Galaxy Watch Ultra seria revelado com muitas novidades premium. Teoricamente, teria as mesmas funções de saúde e fitness que seu irmão mais novo, mas com um design mais luxuoso e materiais de maior qualidade.

Além disso, há rumores de que o Galaxy Watch Ultra terá uma bateria ainda maior e uma tela maior.

Talvez os Galaxy Buds 3 Pro apareçam

Não temos certeza se isso será anunciado, mas alguns rumores apontam que também veremos no Unpacked os Galaxy Buds 3 Pro, com uma qualidade de som melhor, graças à tecnologia de áudio 3D e aprimoramento na cancelação de ruído ativa.

Finalmente, eles terão um design mais ergonômico e uma bateria de maior duração. Mas é o anúncio menos provável de todos os que poderíamos ver.