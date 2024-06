Quem é Yi So-yeon? A primeira e única astronauta sul-coreana a conquistar o espaço

As astronautas asiáticas se juntaram um pouco mais tarde à história da exploração espacial, mas ainda assim o seu papel tem sido igualmente fundamental que o resto. A primeira foi Chiaki Mukai do Japão, que abriu o caminho em 1994, embarcando numa missão cujo objetivo era realizar experimentos médicos que ajudassem a entender melhor os efeitos da microgravidade no corpo humano. Por outro lado, Liu Yang tornou-se a primeira mulher astronauta da China, marco que alcançou em 2012.

Outro país que também não ficou para trás nessa corrida é a Coreia do Sul, com sua representante Yi So-yeon, que até agora é a primeira e única astronauta dessa nação a conquistar o espaço.

Quem é a Dra. Yi So-yeon?

Em abril de 2008, Yi viajou para o espaço a bordo da nave Soyuz TMA-12, como parte de um programa entre o Instituto de Pesquisa Aeroespacial da Coreia e a Agência Espacial Russa. Mas esse caminho não foi fácil. Ele conquistou o lugar para voar para o espaço depois de ter se destacado entre mais de 36 mil candidatos. Foi um processo extremamente competitivo e organizado, que incluiu uma série de rigorosos testes físicos, psicológicos e de conhecimentos técnicos.

O resultado? Decidiram apostar na Dra. Yi So-yeon, uma engenheira com doutorado em biotecnologia, que foi selecionada juntamente com Ko San como os dois finalistas. Curiosamente, Yi foi escolhida como substituta de Ko San e, devido a violações das regras durante o treinamento na Rússia, Ko foi desqualificado, sendo Yi a escolhida para a posição principal após 15 meses de treinamento militar rigoroso.

Esta oportunidade levou-a a participar na missão à Estação Espacial Internacional em 2008, tornando-se na primeira astronauta do seu país. Sua odisseia espacial começou em abril daquele ano, quando se juntou a dois cosmonautas russos na missão Soyuz TMA-12.

Durante a sua missão na Estação Espacial Internacional, Yi realizou diferentes experimentos. Por exemplo, estudou o crescimento de cristais de proteínas e também conduziu pesquisas em ciências da vida, examinando como as bactérias mutam no espaço. Além disso, participou de um projeto educativo que a levou a realizar demonstrações de física para estudantes na Terra.

A missão de Yi na ISS durou aproximadamente 11 dias, e então chegou a hora de seu dramático retorno. Isso aconteceu em 19 de abril de 2008 no Cazaquistão, quando sua cápsula sofreu um "pouso balístico", que é um tipo de descida mais rápida e íngreme do que o normal. Assim, a nave acabou desviando cerca de 260 milhas da rota prevista, levando Yi a sofrer uma lesão nas costas.

Desde o seu regresso do espaço, a Dra. Yi tem sido uma voz ativa em questões de paz e sustentabilidade internacional. Refletindo sobre as vistas da Terra a partir do espaço e sobre a interconexão dos desafios globais e a importância de abordá-los coletivamente. Dezesseis anos após a sua viagem histórica, a astronauta continua ativa no campo espacial e além. Recentemente publicou o seu primeiro livro, ‘Encontre-me no Universo’, para comemorar o 15º aniversário da sua missão espacial, uma obra que descreve a visão da sua vida antes, durante e depois da sua estadia no espaço.

Além disso, a Dra. Yi se tornou uma fonte de inspiração para mulheres e meninas ao redor do mundo, especialmente nos campos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM). Em uma entrevista com o Harvard Gazette, ela expressou seu compromisso em promover oportunidades para a próxima geração de mulheres, destacando a importância de seu papel como modelo a seguir.