Inspiration4: tripulação de turistas espaciais que retornou mais jovem após três dias em órbita

Viajar para as estrelas pode ser o sonho de muitos, mas são poucas as pessoas que realmente o conseguiram. Ainda mais se forem civis. Por isso, a missão Inspiration4, realizada pela SpaceX, marcou um marco na história da exploração espacial como o primeiro voo orbital totalmente tripulado por pessoas que não eram exatamente profissionais do espaço.

Lançada em setembro de 2021, esta missão demonstrou as capacidades avançadas da nave Crew Dragon projetada pela empresa aeroespacial de Elon Musk, e também abriu novas portas para o turismo espacial. Os quatro tripulantes, selecionados para representar os pilares de liderança, esperança, generosidade e prosperidade, orbitaram a Terra por três dias desfrutando de vistas panorâmicas do espaço. O curioso? Recentemente, relatórios foram revelados confirmando que essas quatro pessoas retornaram ao nosso planeta mais jovens.

A tripulação que voltou mais jovem

Que os astronautas podem retornar com alterações em sua genética era algo que já sabíamos, mas talvez não compreendíamos seus reais alcances. E é que no caso da tripulação da missão Inspiration4 da SpaceX, as pessoas passaram apenas 71 horas em órbita, e ainda assim experimentaram um rejuvenescimento.

Embora a missão, financiada pelo bilionário Jared Isaacman, não tivesse objetivos científicos iniciais e se concentrasse em fins beneficentes, as amostras de pele e sangue coletadas pela oficial médica Hayley Arceneaux revelaram resultados extraordinários.

Os testes demonstraram que os telômeros dos quatro membros da tripulação, estruturas que protegem as extremidades dos cromossomos e que normalmente encurtam com a idade, se alongaram significativamente durante a sua estadia no espaço. Esta descoberta foi publicada há apenas alguns dias pela revista Nature, destacando o impacto rápido que o ambiente espacial pode ter no corpo humano.

No entanto, a revista destaca que esses efeitos não duraram após o retorno. Os telômeros dos turistas espaciais diminuíram rapidamente, encurtando mais do que estavam antes do voo. Além disso, os tripulantes experimentaram perda óssea e muscular, juntamente com um aumento no estresse cerebral, que não retornou aos níveis normais até depois de seis meses, com a recuperação sendo um pouco mais rápida nas duas mulheres da tripulação.

Com tudo isso, o caso da Inspiration4 abre novas facetas e, ao mesmo tempo, questões sobre as mudanças fisiológicas durante voos espaciais curtos, em comparação com missões mais longas como a de Scott Kelly em 2015, que passou um ano na Estação Espacial Internacional e também 'rejuvenesceu' durante sua missão.