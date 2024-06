Falar com o seu ‘eu’ do futuro? O novo projeto do MIT torna isso possível graças à IA

Desde a sua fundação, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) tem sido um berço de inovação e avanços, destacando sua contribuição na ciência e na tecnologia. A criação de materiais ultraleves para a indústria aeroespacial, pesquisas em energias renováveis, o desenvolvimento de algoritmos que podem prever doenças a partir de dados genéticos, são apenas alguns casos que demonstram seus avanços constantes.

E no campo da inteligência artificial, esta instituição de ensino também desempenhou um papel importante. Um exemplo disso é sua recente IA chamada Future You, que oferece aos usuários a oportunidade de interagir com uma versão de si mesmos no futuro.

Future You MIT Media Lab

O que é o Future You AI

Estamos falando de uma inteligência artificial concebida pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e que se enquadra nos últimos avanços tecnológicos desenvolvidos para beneficiar setores relacionados ao âmbito pessoal e psicológico.

Em palavras simples, o Future You cria uma simulação realista de como o usuário poderia ser aos 60 anos, usando uma foto atual para gerar uma imagem envelhecida e dialogar a partir da perspectiva de um futuro hipoteticamente possível. Seu objetivo? Promover a introspecção e o planejamento a longo prazo entre os usuários.

Segundo o MIT, esta inteligência artificial utiliza respostas a perguntas sobre a vida atual do usuário, suas experiências passadas e aspirações futuras, alimentadas com ChatGPT-3.5, para criar memórias sintéticas que refletem uma narrativa coerente sobre a vida do usuário. Assim, após um teste realizado com 334 voluntários, a maioria relatou sentir menos ansiedade e, ao contrário, mais conectados com suas vidas depois de interagir com sua versão futura.

Pat Pataranutaporn, pesquisador do Media Lab do MIT e membro da equipe Future You composta por outros sete profissionais, destacou a intenção do projeto: “Embora ainda não tenhamos uma máquina do tempo, podemos criar algo que realmente capture a magia de uma máquina do tempo. Não queríamos apenas desenvolver tecnologia; queríamos cultivar uma prática que ajudasse as pessoas a fazer uma pausa, participar da introspecção e refletir verdadeiramente enquanto conversavam com seu eu futuro simulado”.

No entanto, apesar dos benefícios psicológicos, os pesquisadores alertam sobre os riscos dessa hiper-realidade oferecida pela IA. Os perigos incluem a possibilidade de que projeções futuras influenciem negativamente nas decisões presentes, o apoio involuntário a comportamentos negativos ou uma hiperpersonalização que poderia distanciar as pessoas de seus relacionamentos humanos.