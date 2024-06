De Frozen para a falsa lua: as teorias conspiratórias mais estranhas da atualidade

Há alguns dias falamos sobre as teorias conspiratórias que surgiram após a tragédia do Challenger, que ocorreu na fria manhã de 28 de janeiro de 1986. Aquele voo foi fatal para os sete tripulantes, uma história que se desenrolou apenas 73 segundos após o lançamento do Centro Espacial Kennedy na Flórida, momento em que a nave se desintegrou sem deixar ninguém vivo. O curioso é que até hoje, circulam na internet teorias que demonstram grande imaginação. Neste caso, diz-se que os tripulantes na verdade sobreviveram e estão vivendo suas vidas normais em diferentes partes do mundo. Também se diz que este acidente foi intencional e que teria sido uma estratégia política.

Mas a verdade é que nada disso jamais foi comprovado. Pelo contrário, existem evidências que desmentem esses ditos que ainda assim sobrevivem na web. Por isso, quisemos explorar um pouco mais e aprofundar em outras teorias conspiratórias insólitas que parecem ter um amplo apoio entre os internautas.

Tripulação Challenger Falha no lançamento

As teorias de conspiração mais estranhas da atualidade

Em uma era em que estamos inundados de informações provenientes de diferentes setores, às vezes se torna difícil discernir o que é e o que não é correto. As histórias, lendas ou narrativas são abundantes, e algumas até podem ser consideradas impactantes.

Por exemplo, nos Estados Unidos ainda se acredita na teoria de que o governo esteve envolvido no assassinato de John F. Kennedy, enquanto na Alemanha persistem as especulações de que Hitler poderia ter escapado para a América Latina, especificamente para a Argentina. E na Espanha circula o rumor de que o corpo de Franco teria sido secretamente exumado do Vale dos Caídos muito antes de se tornar oficial.

Também, em 2020 surgiu a teoria de que a tecnologia 5G foi a verdadeira responsável pela propagação do Covid-19. Basicamente, dizia-se que a implementação dessas redes estava intimamente ligada ao coronavírus, ou que até mesmo o vírus em si foi criado para desviar a atenção dos supostos efeitos prejudiciais dessa tecnologia. O resultado? atos de vandalismo contra torres de telecomunicações em vários países, sob a crença equivocada de que estavam ajudando a propagar o vírus.

Mas a fascinação por teorias conspiratórias não se limita a eventos históricos. Na cultura popular, existem mitos persistentes, como aqueles que afirmam que Elvis Presley está vivo ou que Paul McCartney foi substituído por um sósia, uma narrativa compartilhada com outras celebridades como Avril Lavigne.

Entre as teorias mais surreais que capturaram a atenção pública está a afirmação de que tudo relacionado à Lua é uma farsa; alguns acreditam que o pouso na Lua em 1969 foi encenado pela NASA, com a CIA orquestrando o cenário, enquanto outros vão além, sugerindo que a Lua em si não é real, mas sim uma projeção elaborada.

E sem dúvida, uma das teorias mais estranhas é que a Disney teria nomeado intencionalmente o filme "Frozen", lançado em 2013, para alterar os resultados de busca do Google relacionados a Walt Disney e ao rumor de que seu corpo, ou pelo menos sua cabeça, teriam sido criogenicamente congelados aguardando futuras tecnologias para sua ressurreição.

No entanto, as teorias conspiratórias geralmente carecem de fundamentos científicos ou mesmo lógicos. Geralmente refletem o descontentamento da sociedade e também posições ideológicas. Como reconhecê-las? Muitas vezes conectam eventos históricos com narrativas forçadas, são especialmente céticas em relação às informações oficiais e também tendem a carecer de qualquer tipo de evidência real.