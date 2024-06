Como evitar a invasão da sua conta do TikTok

O Instituto Nacional de Transparência, Acesso à Informação e Proteção de Dados Pessoais sugere algumas medidas de privacidade para configurar sua conta do TikTok diante dos inúmeros ataques que estão ocorrendo atualmente.

1. Controlar quem pode ver seus vídeos. Você pode gerenciar os controles de visualização da sua conta e dos seus vídeos na seção ‘Privacidade’ que se encontra nas configurações do seu perfil. Lá você pode escolher tornar sua conta privada, para que apenas as pessoas que você aprovar possam seguir você e ver seus vídeos, ou quem pode comentar suas publicações: se todas as pessoas usuárias do TikTok ou apenas seus amigos.

2. Proteger suas informações pessoais. Compartilhe em seu perfil apenas informações pessoais essenciais. Evite publicar seu endereço ou número de telefone. Certifique-se de que seu nome de usuário não revele informações pessoais. Nunca compartilhe sua senha.

3. Ter cuidado com o que se publica. Ao publicar conteúdo no TikTok, certifique-se de que seja apropriado e não revele informações pessoais. Também é importante ter cuidado com o que você publica sobre outras pessoas.

4. Configurar a verificação em duas etapas. O TikTok oferece uma função de verificação em duas etapas para aumentar a segurança da sua conta. Configure-a para adicionar uma camada adicional de proteção.

5. Verificar as configurações de aplicativos de terceiros. Se você usa aplicativos de terceiros no TikTok, certifique-se de verificar as configurações de privacidade. Alguns deles podem solicitar acesso às suas informações pessoais, o que pode ser perigoso.

6. Encerrar sua sessão. Sempre encerre a sessão do TikTok quando terminar de usar o aplicativo. Isso ajudará a proteger sua conta de pessoas que possam ter acesso ao seu celular.