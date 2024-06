Spotify anuncia pelo quarto ano consecutivo a implementação da função HiFi

O Spotify tem anunciado há pelo menos quatro anos que implementará a função HiFi (High Fidelity) em sua plataforma de streaming. A qualidade de áudio sem perdas finalmente parece estar chegando ao serviço de música mais popular do mundo, mas vão te cobrar mais caro por isso.

Fevereiro de 2021, outubro de 2022 e março de 2023. Essas foram as datas em que houve relatos de que o Spotify iria integrar a tecnologia HiFi em seu serviço de música e podcasts. No entanto, embora tenha havido melhorias na qualidade de áudio da plataforma, a função tão esperada ainda não havia sido lançada.

Em outubro de 2022, soubemos pela primeira vez que o HiFi do Spotify chegaria como parte de um plano Platinum. Porém, a informação desapareceu com o tempo, já que nunca ofereceram as melhorias no aplicativo.

Spotify: agora vai

Um novo relatório da Bloomberg, do qual todos os portais especializados em tecnologia estão ecoando, indica que o HiFi do Spotify chegará em 2024.

Mas o tema importante deixou de ser a qualidade de áudio do aplicativo. A notícia real é que o Spotify estaria oferecendo, de acordo com a Bloomberg, o novo recurso de áudio acompanhado de um aumento de preço no plano. Porque, como eles anunciaram em outubro de 2022, o HiFi chegaria em um plano separado, que por enquanto continuaremos chamando de Platinum até confirmarem seu nome.

O custo adicional pelo serviço HiFi seria de 5 dólares a mais do que o custo do Plano Premium, que recentemente passou a custar 12 dólares nos Estados Unidos. Portanto, esse plano com a melhoria na qualidade de áudio custaria cerca de 17 dólares.

Vamos esperar o que resta de 2024 para ver se o Spotify realmente integra essa melhoria na qualidade de áudio.