O truque para baixar os stories do Instagram de outras pessoas: você só precisa seguir 4 passos

Desde que foram implementadas no Instagram, as histórias são uma das funcionalidades favoritas dos usuários da rede social. E é que seu formato é dinâmico, simples e permite uma grande interação.

ANÚNCIO

Alguns até as usam mais do que as postagens para compartilhar suas experiências diárias. No entanto, como duram 24 horas, às vezes ficamos com vontade de ver as dos outros novamente.

Até agora, não há uma opção no aplicativo do Meta que nos permita ver a história de outro usuário novamente após seu desaparecimento, mas há um truque para baixá-las em seu dispositivo.

Como baixar stories do Instagram de outras pessoas no meu telefone?

O método que vamos apresentar só funciona em telefones Android e requer o download de um aplicativo de terceiros, portanto, você deve ter cuidado. Os passos são os seguintes:

Passo 1: baixe o aplicativo Story Downloader & IGSaver

O primeiro passo é ir até o Google Play e procurar Story Downloader & IGSaver . O aplicativo contém anúncios, mas é gratuito, tem mais de 10 milhões de downloads e uma classificação de 4,2 de 5.

. O aplicativo contém anúncios, mas é gratuito, tem mais de 10 milhões de downloads e uma classificação de 4,2 de 5. Faça o download do aplicativo verificado pelo Google Play Protect e aguarde a instalação.

verificado pelo Google Play Protect e aguarde a instalação. Assim que o processo terminar, aparecerá no seu smartphone como IGSaver. Abra-o, pressione ‘Get started’ e siga as instruções. Em seguida, o aplicativo fornecerá algumas orientações para começar.

Pressione 'Get started' em IGSaver para começar | (Captura de pantalla)

Passo 2: copie o link do story que deseja baixar

O segundo passo é entrar no Instagram e copiar o link da história que deseja baixar . Para isso, basta tocar nos três pontos que aparecem no canto superior direito do story.

. Para isso, basta tocar nos três pontos que aparecem no canto superior direito do story. Em seguida, clique no ícone do avião, seta ou onde o aplicativo explica que algumas opções foram movidas de lugar. Imediatamente depois, pressione a opção ‘Copiar link’.

Passo 3: cole o link no IGSaver e pressione para baixar

Abra o aplicativo IGSaver e você verá o link copiado automaticamente na caixa que aparece em ‘Início’. Se não foi copiado, você deve pressionar alguns segundos no espaço em branco e clicar em copiar.

Você deve pressionar uns segundos o espaço em branco em IGSaver e copiar o link do story | (Captura de pantalla)

Depois, clique no ícone de download ou na seta para baixo localizado no lado direito da caixa onde você colou o link do story. Em poucos segundos, o download estará concluído.

Clique sobre o ícone de download em IGSaver para baixar o story | (Captura de pantalla)

Se não acontecer, é possível que o aplicativo lhe diga na parte de baixo que se trata de uma história privada (mesmo que a conta seja pública) e solicite que faça login na rede social.

IGSaver poderá pedir para iniciar sessão em sua conta no Instagram para continuar com o download | (Captura de pantalla)

Passo 4: faça login na rede social

Neste caso, então você só precisa entrar no Instagram com seu nome de usuário e senha dentro do aplicativo de terceiros . Ao terminar este processo, volte para a seção ‘Início’ no mesmo.

. Ao terminar este processo, volte para a seção ‘Início’ no mesmo. O link deve permanecer fixo e o histórico deve ser baixado automaticamente. Caso contrário, clique no ícone de download e ele será baixado alguns instantes depois. A sessão permanecerá aberta.

Onde estarão os stories baixados do Instagram?

Não importa o processo que você siga, você encontrará o story baixado na seção de ‘Downloads’ ao lado de ‘Início’. Também será automaticamente salvo na galeria do seu telefone.