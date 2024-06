MSI apresenta monitor de jogos com inteligência artificial: dizem que é útil para trapacear

A equipe da MSI esteve presente na Computex 2024, que como de costume foi realizada em Taiwan. A famosa empresa de produtos de computação para gamers mostrou parte do seu “arsenal” para o segundo semestre do ano, incluindo um monitor com funções executadas por inteligência artificial.

Trata-se de um monitor da linha MEG da MSI, classificado pela própria empresa como “O primeiro verdadeiro monitor de jogos com inteligência artificial do mundo”. Seus gráficos, desempenho e performance são incríveis, como praticamente todos os produtos da empresa.

No entanto, alguns especialistas afirmam que este monitor foi feito para trapacear em jogos de vídeo. Aqueles que jogarem com este dispositivo terão uma vantagem sobre o resto dos jogadores, por exemplo, em uma partida de jogos de tiro.

Qual é a armadilha que permite o monitor com IA da MSI?

O monitor é identificado como MEG 321URX QD-OLED e possui uma função chamada AI Skysight, que de acordo com o site oficial da MSI tem a capacidade de escanear o minimapa em busca de ameaças em tempo real e destaca sua presença com um HUD intuitivo.

Além disso, explicam que têm um “modelo de IA completamente treinável para se adaptar as suas necessidades específicas de jogo. Estes modelos de IA personalizados treinados podem então ser carregados no teu monitor com uma simples atualização de firmware”.

Os especialistas da Hard Zone realizaram um relatório no qual expressaram estar contra este tipo de monitores, pois são indetectáveis pelos sistemas anti-cheat (anti-fraude ou anti-trapaça) instalados nos videogames.

“Procurando integrar a inteligência artificial em um monitor, não encontraram uma maneira melhor de fazê-lo do que incluindo uma ‘ajuda’ criada para, literalmente, fazer trapaças. Algumas das funções que possui, por exemplo, é a capacidade de rastrear inimigos através do mini-mapa, algo que normalmente teríamos que fazer nós mesmos olhando para esse elemento dos jogos, mas com este monitor podemos evitar, pois ele analisa a posição dos inimigos e nos mostra marcadores na própria tela de onde estão localizados”, disseram os repórteres deste veículo de comunicação, muito chateados.