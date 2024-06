Foi publicada uma foto de um possível “smartphone Tesla”? Aqui está a verdade sobre este possível produto

O multibilionário da tecnologia e CEO da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, tem uma relação complexa com smartphones. Embora ele use um, ele expressou críticas sobre seu impacto na sociedade e até sugeriu a criação de sua própria alternativa. Atualmente, Musk usa um iPhone 15 Pro, elogiando principalmente sua câmera. No passado, ele também usou modelos da Samsung Galaxy.

E apesar de usar um smartphone - por necessidade, provavelmente - , Musk tem sido crítico sobre seu impacto na sociedade, expressando sua preocupação com a dependência das redes sociais e a distração constante que esses dispositivos geram. Em particular, ele tem mostrado preocupação com o poder das grandes empresas de tecnologia e inteligência artificial que são usadas nesses dispositivos. Por isso, ele teme que possam ser usados para manipular as pessoas e controlar seu comportamento (o que já tem sido feito).

Um smartphone da Tesla?

Em 2022, Musk sugeriu a possibilidade de criar seu próprio smartphone se a Apple bloqueasse o aplicativo Twitter em sua App Store. E de fato, recentemente a conta paródia do magnata no X postou perguntando se as pessoas comprariam um "smartphone Tesla", que recebeu muitas respostas. Agora, sendo uma conta que parodia Musk, está claro que é um produto que dificilmente chegará ao mercado (Pelo menos é o que pensamos).

De qualquer forma, as opiniões de Musk sobre smartphones não são únicas. Alguns líderes, como Tim Cook, CEO da Apple, veem os smartphones como ferramentas poderosas que podem melhorar nossas vidas. Eles destacam sua capacidade de nos conectar com as pessoas que amamos, aprender coisas novas e acessar informações e entretenimento. Cook também enfatizou o compromisso da Apple com a privacidade e segurança do usuário em seus produtos.

Outros, como Bill Gates, expressaram uma preocupação maior com os efeitos negativos dos smartphones. Gates falou sobre o potencial de vício em tecnologia, distração constante e disseminação de informações incorretas. Ele também destacou a divisão digital e a necessidade de garantir que todos tenham acesso equitativo à tecnologia.

Enquanto Sundar Pichai, CEO da Alphabet (empresa-mãe do Google), adotou uma abordagem mais pragmática. Ele reconhece os benefícios e riscos dos smartphones e enfatiza a responsabilidade das empresas de tecnologia em desenvolver produtos que sejam úteis e eticamente responsáveis. Pichai também destacou a importância da educação digital para ajudar as pessoas a usar a tecnologia de forma segura e eficaz.