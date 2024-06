Elon Musk ri por último: acionistas da Tesla confirmam pagamento direto para seu bolso

O polêmico herdeiro Elon Musk faz notícia praticamente toda semana. Graças às empresas que lidera, como X, SpaceX e Tesla Motors, seu nome constantemente aparece nos jornais. E agora é o caso de sua empresa de veículos elétricos, aquela em que assumiu o cargo de CEO em 2008, e que tem estado em destaque ultimamente por controvérsias tanto dentro como fora de seus escritórios.

Mas hoje compartilhamos uma notícia feliz... Para Elon. A razão? Em uma recente reunião de acionistas em Austin, Texas, os acionistas da Tesla ratificaram uma compensação significativa para o CEO. Um montante que chega a cerca de 50 bilhões de dólares.

Elon Musk aumenta sua fortuna

A instância foi fundamental para resolver certos aspectos internos da Tesla. Por exemplo, marcou a aprovação da transferência do registro corporativo da empresa para o Texas, refletindo mudanças estratégicas importantes para a empresa.

Durante a reunião, Musk expressou sua gratidão e afeto pelos acionistas com um entusiasmado “Maldita seja, eu os amo”, destacando que a Tesla possui “o grupo de acionistas de base mais extraordinário”. E é que apesar da oposição de importantes investidores institucionais, incluindo os dois maiores fundos de investimento dos Estados Unidos e o fundo soberano da Noruega, a maioria dos acionistas mostrou seu total apoio a Musk.

Vamos lembrar que a compensação aprovada foi derivada de um acordo alcançado em 2018 e que estipulava que Musk receberia cerca de 20,3 milhões de ações se a Tesla atingisse determinados objetivos de mercado e de receita. O valor total da compensação depende do valor das ações da Tesla no momento em que Musk decidir exercer essas opções, levando a flutuações no montante final entre 45.000 e 56.000 milhões de dólares.

O problema? Recentemente, a legalidade desses pagamentos foi questionada, quando um tribunal de Delaware decidiu em fevereiro deste ano que o Conselho de Administração da Tesla, que originalmente aprovou o acordo, não era completamente independente e que os acionistas não tinham recebido informações completas e precisas sobre o acordo.

Portanto, embora a aprovação dos acionistas na recente votação reforce o argumento a favor de que Musk receba sua histórica compensação, ainda é necessária a aceitação final do tribunal para prosseguir com o pagamento.

E como não, a mudança de registro da Tesla de Delaware para o Texas terá implicações significativas. Delaware é conhecido por sua 'Court of Chancery', um sistema judicial que trata de ações corporativas de forma especializada, enquanto o Texas não possui um sistema judicial separado para casos corporativos, o que poderia influenciar como as regulamentações e ações corporativas serão tratadas no futuro para a Tesla.