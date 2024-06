5 dicas básicas de sobrevivência para economizar dados quando estiver viajando

Na era digital, viajar não significa desconectar-se do nosso smartphone. Não importa se temos um Android ou um iPhone, é quase imperativo levar nosso smartphone ativo para todos os lugares onde vamos, especialmente se sairmos do país. No entanto, o consumo de dados móveis pode aumentar consideravelmente durante a nossa estadia no exterior.

Para evitar surpresas na fatura ao pagar nossa mensalidade do plano de dados e manter o controle do consumo em ordem, aqui estão algumas dicas que ajudarão a economizar dados móveis ao viajar.

A ordem de aparição de cada conselho ou dica na lista não indica um peso particular de relevância. No entanto, recomendamos enfaticamente seguir o primeiro conselho e depois prestar especial atenção aos demais. Se seguirmos cada um, veremos que nossa conta a pagar será muito mais sensata no final.

A regra de ouro: desative as atualizações automáticas do sistema operacional

As atualizações automáticas de aplicativos podem consumir uma quantidade genuinamente ridícula de dados. Para evitar surpresas, desative-as ou configure-as para que só sejam realizadas quando estiver conectado a uma rede Wi-Fi que, obviamente, não seja a de um segundo smartphone de nossa propriedade que habilitamos como Hot Spot.

Se por acaso, em algum momento, for lançado um patch de segurança ou uma atualização para nosso sistema operacional móvel, o consumo de dados aumentará consideravelmente. Por isso, recomendamos enfaticamente desativar essa configuração padrão já.

Baixe séries, filmes e música para não usar streaming

Os streamings podem consumir dados demais ImageSplash

Netflix, Amazon Prime Video, Spotify, Disney Plus e praticamente qualquer aplicativo de streaming permite baixar conteúdo com antecedência em suas versões pagas. Portanto, antes de iniciar sua viagem, recomendamos que você baixe seus filmes, séries e músicas favoritas.

Com isso, poderemos desfrutar de horas e horas de entretenimento sem consumir um único byte de nossos dados móveis durante a viagem ao exterior ou mesmo em território nacional.

Faça o mesmo, mas com seus aplicativos de mapas para vê-los offline

As plataformas como o Google Maps ou o Waze felizmente nos permitem baixar mapas offline das cidades ou regiões que vamos visitar. Dessa forma, podemos navegar e encontrar nosso caminho sem precisar de conexão com a internet.

Trata-se de uma dica de sobrevivência essencial que irá economizar consideravelmente para você. Uma vez que o uso de dados móveis com aplicativos de mapas acaba se tornando algo enorme quando você vai conferir a conta.

Desative o roaming de dados para aplicativos desnecessários

iOS é um pouco mais complicado para isso, mas no Android, especialmente nas camadas de fabricantes como Samsung, OPPO e similares, é possível configurar o bloqueio de roaming de dados aplicativo por aplicativo.

É possível configurar o bloqueio de roaming de dados aplicativo por aplicativo AP / Jenny Kane (Jenny Kane/AP)

As plataformas de redes sociais como o Facebook, Instagram e X consomem muitos dados em segundo plano quando não estão sendo utilizadas. Por isso, é melhor desativar isso.

Além disso, tanto o Android quanto o iOS possuem uma função de economia de dados que limita o consumo de aplicativos em segundo plano. Ative este modo para reduzir o uso de dados móveis durante a sua viagem.

Utilize o Wi-Fi sempre que possível e monitore cada mega de consumo de dados

Aproveite as redes Wi-Fi disponíveis em hotéis, restaurantes, cafés e outros locais públicos para navegar na internet. Ao mesmo tempo, recomendamos estar sempre atento ao consumo de dados, o que nos ajudará a identificar quais aplicativos consomem mais e tomar medidas para reduzir seu uso em tempo real.

É vital estar sempre ciente do consumo de dados e evitar a todo momento atividades que exijam muitos recursos de navegação. Por exemplo, assistir a vídeos ou ouvir música deve ser considerado como algo proibido, a menos que seja offline.

Bônus extra: contrate um plano de dados internacionais se tiver dúvidas

Se viajar para o exterior, pode ser uma boa ideia considerar a possibilidade de contratar um plano de dados internacional com a sua operadora móvel. Em alguns casos, fora do México e do Chile, as operadoras oferecem planos atrativos e não tão caros.

Mas se a nossa viagem for por um longo período, às vezes a melhor alternativa é obter um cartão SIM local do local para onde vamos. Vocês ficarão surpresos com o quão barato pode ser o custo de navegação móvel fora da América Latina.