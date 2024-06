TikTok introduz a função de pesquisa de imagens no TikTok Shop: como se usa essa opção?

A famosa plataforma TikTok deu um passo para melhorar a experiência de seus usuários ao introduzir uma nova função de busca de imagens na ‘TikTok Shop’.

Esta nova ferramenta permite aos usuários buscar produtos usando fotos como referência, tornando a experiência de compra na plataforma muito mais visual.

A função foi descoberta por Jonah Manzano, um analista de redes sociais conhecido por explorar características experimentais em várias aplicações.

Manzano compartilhou sua descoberta no X, mostrando uma guia pop-up que convida os usuários a "encontrar objetos semelhantes com a busca por imagens".

Como resultado, agora, em vez de escrever descrições textuais, os usuários podem simplesmente tirar uma foto de um produto específico e usá-la para pesquisar esse item ou alternativas semelhantes na loja da plataforma.

Disponibilidade da função

Atualmente, esta ferramenta está disponível apenas para usuários nos Estados Unidos e no Sudeste Asiático, regiões onde a plataforma possui uma forte presença no comércio eletrônico.

Aqueles com a versão mais recente do aplicativo notarão um ícone de câmera no lado direito da barra de pesquisa da 'TikTok Shop', que lhes permitirá acessar essa nova característica.

Novo motor de busca?

Nos últimos anos, gigantes tecnológicos como o Google começaram a reconhecer o potencial do TikTok como motor de busca.

Em resposta, a plataforma de propriedade da ByteDance implementou várias atualizações estratégicas, incluindo a possibilidade de usar mais palavras-chave nas descrições dos vídeos.

No entanto, um relatório de 2023 da CivicScience sugeriu que a base de usuários mais jovens na plataforma pode estar perdendo interesse nas capacidades de pesquisa do aplicativo.

Deixando isso de lado, a plataforma continua investindo na melhoria de suas funcionalidades de busca, impulsionada por fatores como os anúncios de busca, introduzidos no ano passado.