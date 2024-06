Spielberg sabia: assim é como o filme Inteligência Artificial previu o futuro que já vivemos

Ao longo de sua carreira, Steven Spielberg dirigiu mais de 30 filmes, sendo cada um mais bem-sucedido que o anterior. Mas houve um filme que marcou sua carreira: “Inteligência Artificial”, lançado em 2001. Sua trama? Um futuro onde os seres humanos coexistem com robôs avançados, focando em David, um menino robô interpretado por Haley Joel Osment e programado com a capacidade de amar. Assim, ao longo do filme, o protagonista embarca em uma jornada emocional para se tornar um “menino real” e conquistar o amor de sua mãe humana, uma odisseia que provavelmente deixou muitos chorando ao ver o final desta obra.

Para Spielberg, filmar “Inteligência Artificial” foi um projeto ambicioso em termos de narrativa e efeitos visuais, o que se traduziu em seu sucesso de bilheteria. Após sua passagem pelos cinemas, o filme arrecadou mais de 235 milhões de dólares em todo o mundo e se consolidou como um dos filmes mais elogiados da história.

O mais curioso? É que o diretor, sem saber, previu vários avanços tecnológicos que, duas décadas após seu lançamento, fazem parte do nosso dia a dia.

Steven Spielberg Criador do filme Inteligência Artificial (Evan Agostini/Evan Agostini/Invision/AP)

A Inteligência Artificial de Steven Spielberg

Ao longo do filme, o protagonista David busca o seu lugar num mundo que equilibra a linha entre o artificial e o humano, levantando questões éticas profundas sobre a natureza do amor e da identidade. Assim, o filme dirigido por Spielberg aborda dilemas éticos e morais sobre a coexistência de humanos e máquinas, com uma trama que se desenrola num futuro onde os recursos naturais são escassos e a tecnologia avançou ao ponto de criar androides quase indistinguíveis dos humanos.

E ao mais puro estilo dos Simpsons, o filme previu vários desenvolvimentos tecnológicos que agora fazem parte de nossa vida cotidiana, como os assistentes virtuais como Siri, Alexa e Google Assistant, também previu a aprendizagem automática, que é basicamente a forma como o machine learning funciona.

Além disso, o filme de Spielberg oferece um vislumbre do eventual potencial de IA para revolucionar campos como a medicina, onde hoje podemos observar avanços em diagnósticos assistidos por inteligência artificial e cirurgias robóticas. Enquanto isso, em questões de privacidade, "Inteligência Artificial" também antecipou temas sobre segurança em um mundo digitalizado, além de mostrar uma sociedade dedicada ao trabalho em tecnologia.

No entanto, à medida que a IA se torna uma parte integral da nossa sociedade, as questões e temas explorados em “Inteligência Artificial” são mais pertinentes do que nunca. Spielberg teve a honra de criar um filme emocionante e visualmente impressionante, mas que também proporcionou uma janela para os desafios da nossa atual era tecnológica.