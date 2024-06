Primeiro jogo de xadrez? Descoberta uma coleção de peças de jogos medievais em um castelo

Cavalo do Xadrez

Quem disse que os jogos de tabuleiro não são divertidos? Eles têm sido uma parte integral da cultura humana desde tempos imemoriais, servindo como uma forma de entretenimento, socialização e aprendizado. Por exemplo, considerado um dos jogos de tabuleiro mais antigos do mundo, o Jogo Real de Ur teve origem na antiga Mesopotâmia por volta do ano 3000 a.C. Este jogo de azar e estratégia era jogado em um tabuleiro quadriculado com peças cônicas e dados.

Outro caso é o de Senet, que era um jogo de tabuleiro muito popular no antigo Egito, apreciado tanto pela realeza quanto pelo povo. Era jogado em um tabuleiro alongado com 30 casas e eram usadas peças cônicas e dados.

Agora, uma equipe de arqueólogos alemães fez uma descoberta excepcional nos restos de um castelo medieval inexplorado até agora, localizado no sul do país. Entre os escombros, foram encontradas peças de xadrez muito bem preservadas que datam da Idade Média, fornecendo informações valiosas sobre o jogo e sua prática nesse período.

As peças descobertas incluem um cavalo de cerca de quatro centímetros de altura, quatro peças em forma de flor e um dado feito de chifre de veado. As análises revelaram que a figura do cavalo estava pintada de vermelho e que apresenta marcas de desgaste que indicam seu uso em jogos de xadrez.

A importância desta descoberta

Esta descoberta é de grande importância, pois as peças de xadrez e fichas de jogos de tabuleiro anteriores ao século XIII são muito raras na Europa Central.

A descoberta destas peças de xadrez lembra-nos que o xadrez era uma atividade popular entre a nobreza medieval. As peças foram encontradas sob os escombros de uma parede, o que sugere que foram perdidas ou escondidas durante a Idade Média, contribuindo assim para a sua conservação excepcional.

Além disso, esta descoberta nos oferece uma visão mais completa da vida cotidiana nos castelos medievais e das formas de lazer de seus habitantes.

As peças de xadrez serão exibidas ao público pela primeira vez em uma grande exposição estadual intitulada "O país oculto. Nós no primeiro milênio", que será realizada no Arthaus de Stuttgart a partir de 13 de setembro de 2024.

Também estarão em exibição na exposição especial "Desenterrado! Cavaleiros e castelos no Vale de Echaz", que acontecerá na cidade de Pfullingen a partir de 15 de junho de 2024.

Esta descoberta é um lembrete do rico patrimônio cultural que ainda está escondido sob a terra. As pesquisas arqueológicas contínuas nos ajudam a entender melhor o passado e a desvendar os segredos da vida na Idade Média.