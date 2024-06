O inquietante estudo da NASA com gêmeos: um voltou mais jovem e diferente do espaço

Scott e Mark Kelly viveram toda a vida como gêmeos idênticos. Ambos nasceram em 21 de fevereiro de 1964 e se tornaram pioneiros em seus respectivos campos na aeronáutica e na exploração espacial. Mark serviu como astronauta em várias missões espaciais antes de se aposentar e seguir um caminho político, tornando-se senador pelo Arizona. Seu irmão, por sua vez, participou de um famoso estudo sobre os efeitos das viagens espaciais prolongadas no corpo humano.

O experimento conhecido como "Missão do Ano no Espaço" começou em março de 2015 e terminou em março de 2016. Seus resultados? Inquietantes, para dizer o mínimo. E é que claramente, a microgravidade afetou seu corpo, e isso pôde ser comparado graças aos genes idênticos que ele compartilhava com seu irmão.

A “Missão do Ano no Espaço” de Scott Kelly

Há alguns anos, a NASA realizou um estudo inquietante com os gêmeos Scott e Mark Kelly para entender os efeitos do espaço no corpo humano, descobrindo que as missões espaciais de longa duração podem ter consequências devastadoras.

Este experimento se destacou de pesquisas anteriores por sua metodologia e participação voluntária dos sujeitos, ao contrário de estudos controversos do passado, como os realizados por Josef Mengele ou pela CIA com LSD.

Assim, Scott Kelly passou 340 dias na Estação Espacial Internacional, enquanto seu irmão gêmeo, Mark, permaneceu na Terra. Sua separação permitiu que os cientistas estudassem os efeitos do espaço em duas pessoas com o mesmo DNA, mas em diferentes condições ambientais, e para isso foram coletadas 183 amostras de sangue para analisar mudanças em diversos aspectos biológicos, incluindo bioquímica, metabolismo, genética e transcriptômica.

Os resultados do experimento

Nesse contexto, os resultados do estudo surpreenderam a comunidade científica. Por exemplo, descobriu-se que os telômeros de Scott, que são estruturas que protegem as extremidades dos cromossomos e costumam encurtar com a idade, alongaram-se durante sua estadia no espaço, embora tenham retornado ao seu comprimento normal após seu retorno à Terra. Basicamente, em palavras mais simples, Scott voltou um ano mais jovem do que aparentava antes de partir em sua missão espacial.

Além disso, o sistema imunológico de Scott respondeu de forma eficaz a uma vacina contra a gripe administrada no espaço, o que foi uma boa notícia para futuras missões espaciais de longa duração. No entanto, também houve aspectos negativos a serem destacados: Scott perdeu 16% de sua massa muscular nas pernas e 10% de massa óssea na coluna, demonstrando os severos desafios físicos de estar em microgravidade.

Finalmente, o estudo também explorou a epigenética, revelando mudanças nos padrões de metilação que ajudaram a identificar genes que respondem ao ambiente espacial. Além disso, foram observadas variações na expressão gênica antes, durante e depois da viagem, atribuíveis a danos no DNA causados pela radiação, e um pequeno percentual de seus genes mostrava mudanças ainda seis meses após o retorno.

No geral, este experimento entrou para a história por fornecer dados confiáveis sobre a resistência do corpo humano em ambientes espaciais. Dados que não poderiam ter sido obtidos sem a presença deste par de gêmeos que voluntariamente submeteram seus corpos a esses testes.