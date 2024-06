O CEO da Amazon disse qual é a característica que os profissionais de sucesso têm em comum

O CEO da Amazon, Andy Jassy, tornou-se uma fonte de inspiração para muitos, não só por liderar uma das maiores empresas do mundo, mas também por sua inspiradora trajetória pessoal e profissional.

ANÚNCIO

Numa conversa recente com Ryan Roslansky, CEO do LinkedIn, no podcast The Path, Jassy compartilhou sua crença de que o principal fator que diferencia as pessoas com carreiras médias daquelas que alcançam um sucesso extraordinário é ser um "aprendiz incrivelmente voraz".

Ao contrário de Jeff Bezos, cujo nome é praticamente sinônimo de Amazon, Jassy teve um começo profissional bastante comum, sem muitos sinais que indicassem que um dia alcançaria tal nível de sucesso.

A sua carreira começou com aspirações que iam desde ser um desportista profissional até ser advogado, comentarista desportivo e empresário. No entanto, por uma série de circunstâncias e talvez um pouco de sorte, Jassy acabou na Amazon, onde o seu talento e dedicação o levaram a subir rapidamente na empresa.

O poder da aprendizagem contínua

Jassy destaca em sua palestra a importância da aprendizagem contínua como o fator determinante que ajuda as pessoas aparentemente comuns a alcançar níveis excepcionais de sucesso. Segundo ele, a vontade de aprender não deve diminuir com a idade ou com a progressão na hierarquia profissional.

"Existem algumas pessoas que chegam a um certo ponto e aprender parece quase uma ameaça, como se já devessem saber tudo. Mas a verdade é que o momento em que você acredita que já sabe tudo, ou o suficiente, é o mesmo momento em que sua carreira começa a estagnar", explicou Jassy.

Durante o tempo em que foi aprendiz de Jeff Bezos no programa de desenvolvimento de liderança interna da Amazon, Jassy absorveu muitas das filosofias de seu antecessor, particularmente o conceito de "humildade intelectual". Bezos expressou em várias ocasiões a importância desse traço em seus funcionários e colaboradores.

ANÚNCIO

Segundo ele, as pessoas mais inteligentes são aquelas que constantemente revisam e reconsideram sua compreensão dos problemas, sendo abertas a novos pontos de vista e informações, mesmo que desafiem suas crenças atuais.

"As pessoas mais inteligentes estão constantemente revisando sua compreensão, reconsiderando um problema que pensavam já ter resolvido. Elas estão abertas a novos pontos de vista, novas informações, novas ideias, contradições e desafios à sua própria forma de pensar", disse Bezos uma vez.

A ciência apoia a aprendizagem contínua

A ciência respalda essas observações. Diversos estudos têm demonstrado que a humildade intelectual acelera a aprendizagem, aumenta a inteligência emocional e nos ajuda a tomar melhores decisões.

Na verdade, a ciência tem relacionado a aprendizagem contínua com múltiplos resultados positivos, que vão desde uma maior riqueza até uma maior felicidade e amizades duradouras, e até mesmo um envelhecimento cerebral mais lento.

O legado de Jassy na Amazon

Desde que assumiu o cargo de CEO, Jassy tem continuado a expandir o legado de inovação e crescimento da Amazon.

Atributos como o foco na expansão da Amazon Web Services (AWS), que se tornou uma das divisões mais rentáveis da empresa, são um testemunho de seu compromisso com a aprendizagem e adaptação constantes.

Um dos principais desafios que enfrenta atualmente é manter o ritmo da inovação em uma empresa tão vasta e diversificada.

Sob sua liderança, a Amazon continuou a se aventurar em novas áreas como inteligência artificial, saúde digital e sustentabilidade, reafirmando a importância de manter a mente aberta à mudança e ao aprendizado constante.

Num mundo onde a informação e as tecnologias avançam a um ritmo vertiginoso, a capacidade de continuar aprendendo e se adaptando pode ser o fator decisivo que separa aqueles que alcançam um sucesso modesto daqueles que alcançam uma realização profissional extraordinária.

Jassy, com seu foco em ser um “aprendiz incrivelmente voraz”, nos lembra que nunca devemos parar de buscar conhecimento, não importa o quão longe tenhamos chegado em nossa carreira.