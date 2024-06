Não foram apenas jogos: o Xbox Games Showcase 2024 também anunciou novos consoles

Não foram apenas jogos. No contexto do Xbox Games Showcase 2024, a Microsoft surpreendeu os fãs com a apresentação de três novos consoles Xbox Series X|S, que se juntarão à linha atual no final deste ano. Essas novas opções oferecerão aos jogadores ainda mais variedade para desfrutar de seus jogos favoritos com o melhor desempenho e as melhores características. Especialmente para experimentar todas as novidades anunciadas durante o evento.

As três novas versões são as seguintes:

Xbox Series S - 1TB em Branco Robô

A Xbox Series S agora está disponível em uma nova cor elegante! O modelo Robot White oferece as mesmas características que a versão Carbon Black, incluindo um SSD de 1TB, Quick Resume, tempos de carregamento ultrarrápidos e jogabilidade de até 120 FPS, tudo em um design compacto e moderno.

Preço: US$349,99

Xbox Series X - Edição Digital de 1TB em Robot White:

Experimente o poder do Xbox Series X agora em uma nova cor Robot White. Esta edição digital permite que você desfrute de jogos digitais com resolução de até 4K, tempos de carregamento ultrarrápidos e muito mais.

Preço: US$449,99

Xbox Series X - Edição Especial Galaxy Black de 2TB:

Para aqueles que procuram o que há de mais recente em armazenamento e design, a Edição Especial Galaxy Black do Xbox Series X oferece um SSD de 2TB e um design único inspirado nas constelações. Inclui um controle sem fio Xbox combinando com o D-pad Galaxy Black e a carcaça Velocity Green.

Preço: US$599,99

O Xbox Games Showcase 2024 foi cheio de emocionantes anúncios, revelações de novos jogos e muito mais, deixando os fãs bastante ansiosos pelos títulos que estão por vir. Todos os jogos anunciados estarão disponíveis para jogar no Xbox Game Pass desde o seu lançamento.

O mais relevante foi a confirmação de um novo lançamento de Gears Of War, chamado Gears Of War: E-Day, que funcionará como uma prequela e contará as origens da história. Outros anúncios relevantes foram Doom: The Dark Ages, Call Of Duty Black Ops 6 e Metal Gear Solid Δ: Snake Eater.