Hoje em teorias da conspiração: por que ainda dizem que o desastre do Challenger foi uma farsa?

Há 38 anos, uma tragédia impactou o mundo. Na manhã de 28 de janeiro de 1986, o ônibus espacial Challenger acionou seus motores para o que seria a missão STS-51-L, seu décimo voo. Mas apenas 73 segundos após seu lançamento do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, a nave se desintegrou com toda a tripulação a bordo.

Com o tempo, ficou-se sabendo que a causa do desastre foi atribuída a uma falha nos anéis de vedação dos foguetes de propulsão sólida, que não suportaram as baixas temperaturas do dia do lançamento. Este acidente custou a vida dos sete tripulantes e também marcou um ponto de viragem na política de segurança da NASA.

A tragédia de Challenger (Time Life Pictures/The LIFE Picture Collection via )

Por que dizem que o desastre do Challenger foi uma farsa?

Como é costume quando ocorrem catástrofes mundiais, as teorias conspiratórias relacionadas com a tragédia do Challenger não se fizeram esperar. Embora seja importante lembrar que nenhuma destas teorias tem fundamentos científicos confirmados por investigações oficiais, hoje quisemos analisá-las e entender seu alcance.

Por exemplo, uma das teorias sugere que a NASA estava ciente dos problemas potenciais com os anéis de vedação (O-rings), e que eles foram informados cedo devido às baixas temperaturas na manhã do lançamento. O problema? Eles teriam decidido prosseguir devido a pressões políticas e econômicas. A origem dessa ideia se baseia no testemunho de engenheiros que alegaram ter alertado seus superiores sobre os riscos, mas supostamente foram ignorados.

Por outro lado, apesar das evidências claras e dos relatórios oficiais, alguns teóricos da conspiração insistem que seis dos sete astronautas ainda estão vivos com novas identidades e que continuam a viver em papéis diferentes.

A tripulação do Challenger era composta por Francis R. Scobee, Michael J. Smith, Ronald McNair, Ellison Onizuka, Judith Resnik, Gregory Jarvis e Christa McAuliffe. Nesse contexto, acreditam que o capitão Scobee agora é diretor geral de uma empresa de marketing chamada Cows in Trees e localizada em Chicago, enquanto McNair seria seu irmão mais velho, Carl McNair. Smith seria professor da Universidade de Wisconsin. Resnik estaria trabalhando na Faculdade de Direito de Yale, e assim por diante. Sua fonte? Supostas semelhanças físicas entre os astronautas e essas pessoas, portanto claramente não há evidências concretas que respaldem essas ideias. No entanto, essa teoria ganha força ao questionar a veracidade dos registros de óbito.

Os detalhes técnicos do acidente, como a falha de uma junta tórica nos foguetes do Challenger devido às baixas temperaturas, geralmente são ignorados por aqueles que acreditam em teorias de conspiração. Muitos preferem teorizar e compartilhar suas próprias conclusões, como a possibilidade de que o governo dos Estados Unidos teria orquestrado o desastre para impactar psicologicamente a população, especialmente as crianças que estavam assistindo ao vivo.

No entanto, apesar da falta de evidências e do consenso geral de que a explosão do Challenger foi um acidente, as teorias da conspiração persistem e continuarão existindo ao longo da história. O importante é não cair em desinformação e entender que os dados oficiais são importantes para esses casos.