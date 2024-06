Estudo revela quais são os aplicativos que mais consomem bateria nos telefones

Atualmente, os smartphones estão equipados para baixar todos os aplicativos que couberem na memória. Normalmente preferimos redes sociais, jogos ou ferramentas de produtividade, sem considerar o risco de que seu uso possa esgotar mais rapidamente a energia de nossa bateria, especialmente se tivermos muitos aplicativos abertos.

ANÚNCIO

E foi nesse contexto que um estudo realizado pela empresa suíça pCloud identificou os aplicativos que mais rapidamente esgotam a bateria de nossos dispositivos móveis.

A pCloud identificou os aplicativos que mais rapidamente esgotam a bateria Freepik (Freepik)

Quais aplicativos estão consumindo a minha bateria?

Em geral, os novos dispositivos preferem as baterias de íons de lítio, pois oferecem um equilíbrio entre duração e eficiência, proporcionando entre 300 e 500 ciclos de carga completos antes que sua capacidade seja significativamente reduzida. Por isso, muitos preferem cuidar da bateria desde o início, com dicas, truques e pequenas ações que ajudam a manter sua vida útil.

De acordo com o estudo, intitulado "Secret Phone Killers", aplicativos populares estão entre as principais causas do rápido consumo de energia nos telefones.

Por exemplo, os aplicativos de transporte como o Uber são grandes consumidores devido ao seu constante uso do GPS e outros permissões como acesso ao microfone e informações financeiras, que são necessários para seu funcionamento, além da atualização contínua da localização em tempo real.

Por outro lado, no âmbito das redes sociais, o Facebook se destaca pelo seu alto consumo de energia. Isso ocorre porque a plataforma permanece ativa em segundo plano, mas também integra várias funções como jogos, encontros e eventos, aumentando significativamente a demanda de energia.

Por sua vez, os aplicativos de encontros, como o Tinder ou o Grindr, também estão entre os mais prejudiciais para a bateria do celular. Basicamente, porque dependem dos serviços de localização para funcionar corretamente, esses aplicativos realizam constantes atualizações e comunicações em segundo plano, o que acelera a perda de bateria.

ANÚNCIO

No que diz respeito às aplicações de mensagens, o WhatsApp é particularmente conhecido pelo seu consumo de bateria, especialmente devido às constantes atualizações e notificações que podem até manter a tela ativa por longos períodos. Além disso, aplicações de streaming de conteúdo como o Spotify e o YouTube também têm este problema.

Finalmente, os jogos móveis não ficam para trás neste consumo energético, sendo o Pokémon GO um exemplo claro. Este aplicativo requer recursos gráficos intensivos, faz atualizações constantes e exibe publicidade com frequência, todos fatores que contribuem para o rápido esgotamento da bateria.

No entanto, se estiver interessado em gerir melhor a sua bateria, pode aceder à secção de configurações do seu dispositivo para verificar quais as aplicações que estão consumindo mais energia. Também é possível forçar o encerramento destas aplicações para poupar bateria, e habituar-nos a adotar medidas como reduzir o brilho da tela, desativar os serviços de localização quando não forem necessários e limitar as notificações para prolongar a duração da bateria.