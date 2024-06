A primeira foto da Terra tirada da Lua por Bill Anders: não é a mesma que se tornou popular

O astronauta Bill Anders, lembrado por seu trabalho na missão Apollo 8 da NASA, faleceu na sexta-feira, 7 de junho, em um acidente aéreo aos 90 anos. O piloto estava voando seu pequeno avião nas proximidades de Washington quando caiu abruptamente no mar. Seu corpo foi recuperado na mesma tarde do incidente.

Bill Anders foi reconhecido por muitas coisas em sua longa carreira na indústria espacial do governo dos Estados Unidos. No entanto, sua maior contribuição para a ciência e astronomia foi ter tirado a primeira fotografia da Terra a partir da órbita da Lua, que foi intitulada Earthrise (Amanhecer da Terra).

Na captura, que aparece na nossa capa, podemos ver um pedaço da superfície da Lua, a imensidão da matéria escura do universo, em nosso Sistema Solar, e a Terra com uma parte de sua extensão iluminada pelo Sol, onde podemos ver os elementos únicos para o desenvolvimento da vida tal como a conhecemos.

No entanto, há uma verdade que raramente é contada sobre essa foto, que na verdade não é a primeira e muito menos a original.

A verdade sobre a foto da Terra de Bill Anders

De acordo com uma resenha de Daniel Marín, astrofísico e divulgador científico, na missão participaram Frank Borman (comandante), James Lovell (piloto do módulo de comando) e Bill Anders (piloto do módulo lunar).

Eles não sabiam que veriam a Terra nessa posição e, quando olharam pela escotilha, viram a imensidão de nosso lar como ninguém jamais havia visto, Anders pegou a câmera e apertou o gatilho para registrar a foto icônica.

Mas a realidade é que a primeira imagem não é essa, mas sim uma em preto e branco que é muito semelhante. O que aconteceu foi que Lovell deu a ele o rolo de filme colorido para resultar na que se popularizou ao longo de todos esses anos.