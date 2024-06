Pequenos, mas não menos importantes: os anúncios sem tanto destaque da Apple na WWDC

A WWDC 2024 foi um evento satisfatório para os seguidores da Apple. E além dos grandes anúncios feitos, também houve espaço para algumas atualizações de software que não são transformadoras, mas que trazem melhorias valiosas para a experiência do usuário.

Em linhas gerais, a Apple revelou ontem as atualizações de seus sistemas operacionais para o próximo ano na WWDC 2024, incluindo iOS 18, macOS Sequoia e watchOS 11. As novidades se concentram em melhorar a experiência do usuário e a produtividade, com foco em privacidade e inteligência artificial.

Os melhores anúncios ‘mais modestos’ da Apple na WWDC

No iOS 18, a interface recebe alguns retoques sutis para melhorar a fluidez visual. As animações do bisel do iPhone agora são mais dinâmicas, enquanto a nova visualização do teclado facilita a digitação precisa, especialmente em telas pequenas.

Os utilizadores que dominam vários idiomas beneficiarão da possibilidade de escrever em dois idiomas ao mesmo tempo, enquanto os amantes da personalização ficarão encantados com mais opções para adaptar a aparência do iPhone ao seu gosto.

O macOS Sequoia também recebe sua dose de melhorias funcionais. Math Notes chega para permitir que os usuários façam anotações matemáticas à mão e depois as convertam em texto digital, ideal para estudantes e profissionais que trabalham com fórmulas e equações.

O modo “Continuidade” é expandido para permitir o uso do iPhone como um segundo monitor para o Mac, ampliando o espaço de trabalho e facilitando a multitarefa. Por fim, o Vision Pro recebe um impulso com novos aplicativos dedicados ao fitness e à produtividade, aproveitando o poder da inteligência artificial para otimizar o desempenho físico e laboral.

Em geral, as atualizações do iOS 18 e macOS Sequoia não representam uma mudança radical nas plataformas, mas oferecem melhorias práticas e úteis para os usuários. Espera-se que essas atualizações estejam disponíveis para o público no outono de 2024.

Além do software, a WWDC 2024 também trouxe novidades em hardware. Um novo MacBook Air com design atualizado e melhor desempenho, um novo iMac com uma tela maior e melhores especificações, e um novo Apple Watch com novas funções de saúde e fitness completam a lista de anúncios da Apple.